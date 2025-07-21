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Кравченко предложил Зеленскому прозрачную схему для чистой работы правоохранителей в экономических делах

Киев • УНН

 • 792 просмотра

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко предложил прозрачную систему для обеспечения чистоты в работе правоохранителей по экономическим делам. Президент Зеленский ожидает скорейшего принятия соответствующих изменений в законодательство.

Кравченко предложил Зеленскому прозрачную схему для чистой работы правоохранителей в экономических делах

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко во время заседания СНБО предложил абсолютно прозрачную и абсолютно понятную систему, как обеспечить настоящую чистоту в работе правоохранителей по экономическим делам. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения, передает УНН.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко предложил абсолютно прозрачную и абсолютно понятную систему, как обеспечить настоящую чистоту в работе правоохранителей по экономическим делам и как убрать возможности для коррупционных проявлений. Рассчитываю, что соответствующие изменения в Уголовный процессуальный кодекс, в другие законы будут приняты максимально оперативно 

– подчеркнул Зеленский.

По его словам, Премьер-министр Украины Юлия Свириденко и наши чиновники должны гарантировать выполнение также программ поддержки украинского производства, украинских рабочих мест, инвестиций в наше государство – это все дает нам возможность обеспечивать армию и устойчивость нашей страны.

СНБО ввел реальный мораторий на проверки бизнеса - Зеленский21.07.25, 20:25 • 20499 просмотров

Добавим

Президент Украины сегодня провел заседание СНБО – первое в обновленном формате СНБО после изменений в правительстве и именно о том, что мы обсуждали с чиновниками.

Вводим мораторий – запрет – на проверки бизнесов и вообще любое вмешательство правоохранительных органов, контролирующих, различных государственных структур в деятельность бизнеса. Конечно, кроме очень рисковых "теневых" отраслей, таких, как сфера подакцизных товаров – алкогольных, табачных. Чтобы там не было новых "серых" схем 

– отметил Зеленский.

Президент добавил, что "есть также уже четкий перечень законодательных изменений, конкретных мер на уровне правительства, чтобы в течение действия моратория реально изменить позитивно условия для бизнеса в нашей стране и чтобы поставить под реальный контроль деятельность каждого элемента государственных структур".

Напомним

8 июля Генпрокурор Кравченко сообщил о проведении в Офисе Генпрокурора качественного аудита "зависших" дел в отношении бизнеса. По его словам, речь идет о делах, которые годами не расследовались, не содержали объективных данных преступления и не имели судебной перспективы.

Однако аудит продолжается и уже 19 июля Кравченко сообщил, что завершен очередной этап аудита уголовных производств в отношении бизнеса, в результате которого закрыто 6752 дела и 164 направлено в суд. Также возвращено имущество в 211 случаях и назначено 2538 экспертиз в отношении изъятого имущества.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Экономикаполитика
Руслан Кравченко
Юлия Свириденко
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Владимир Зеленский
Украина
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