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Україна запроваджує мораторій на перевірки бізнесу: деталі від Юлії Свириденко

Київ • УНН

 • 512 перегляди

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко розкрила деталі рішення РНБО про мораторій на перевірки бізнесу, наголосивши на точковому контролі та цифровізації. Прокуратура вже закрила 30% справ проти підприємців, а нові провадження погоджуватиме лише генпрокурор або керівники регіональних прокуратур.

Україна запроваджує мораторій на перевірки бізнесу: деталі від Юлії Свириденко

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко розкрила деталі рішення РНБО про запровадження мораторію на перевірки бізнесу з боку правоохоронних, митних, податкових та інших контролюючих органів. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За її словами, "бізнес має працювати, а держава - не заважати". Зокрема, глава уряду уточнила, що:

  • ⁠контроль буде точковим - лише там, де дійсно високі ризики;
    • цифровізуємо систему державного нагляду, щоби ручне втручання стало неможливим.

      Свириденко вказала, що прокуратура та правоохоронні органи вже проводять аудит відкритих справ проти підприємців. За його результатами, 30% цих проваджень - вже закриті.

      Наше завдання - прибрати штучні перешкоди, які блокують бізнес, і не допустити появи нових безпідставних проваджень. Для цього Уряд внесе до Верховної Ради законопроєкти про захист бізнесу та реформу контролюючих органів. Це будуть зміни до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих і підзаконних актів

      - написала прем'єрка.

      Вона зазначила, що нові справи зможе погоджувати лише генпрокурор або керівники прокуратур регіонального рівня. При цьому арешти майна й документів скасовуватимуть, якщо вони шкодять роботі підприємства, а "завислі" справи без доказів будуть закриті.

      "Ці зміни дадуть нашим підприємцям можливість працювати вільно і підтримувати економіку під час війни", - переконана Свириденко.

      Нагадаємо

      Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішенням РНБО запроваджено реальний мораторій на перевірки бізнесу й на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність.

      За словами глави держави, генеральний прокурор України Руслан Кравченко під час засідання РНБО запропонував абсолютно прозору і абсолютно зрозумілу систему, як забезпечити справжню чистоту в роботі правоохоронців в економічних справах.

      В Україні готується річний мораторій на перевірки бізнесу: деталі від Юлії Свириденко20.07.25, 20:47 • 4582 перегляди

      Вадим Хлюдзинський

      Вадим Хлюдзинський

      ЕкономікаПолітика
      Руслан Кравченко
      Юлія Свириденко
      Рада національної безпеки і оборони України
      Верховна Рада України
      Володимир Зеленський
      Україна
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