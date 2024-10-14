З початку року за програмою "5-7-9%" видали кредитів на 69 млрд гривень
Київ • УНН
З початку 2024 року підприємцям видано 18 532 кредити на суму 69 млрд грн за програмою "Доступні кредити 5-7-9%". Програма фокусується на інвестиційних цілях та розвитку енергетичних спроможностей бізнесу, ОСББ та ЖБК.
У рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" з початку 2024 року підприємцям видали 18 532 кредити на суму 69 млрд гривень. Про це повідомили в Міністерстві економіки, пише УНН.
Минулого тижня українські підприємці оформили 375 кредитів на загальну суму 1,1 млрд гривень за програмою "Доступні кредити 5-7-9%". З початку цього року бізнес отримав 18 532 кредити на пільгових умовах на суму 69 млрд гривень. Від моменту запуску програми в лютому 2020 року було видано 97,5 тисячі кредитів на загальну суму 335,9 млрд гривень.
Уряд сфокусував умови програми "Доступні кредити 5-7-9%" на інвестиційні цілі й розвиток енергетичних спроможностей бізнесу, ОСББ та ЖБК. Частка таких кредитів постійно зростає. Завдяки пільговим коштам українські підприємства розвивають виробництво та нарощують випуск продукції з високою доданою вартістю. Це сприяє відновленню економіки, створенню нових робочих місць та збільшенню бюджетних надходжень. Також пільгові кредити може отримати бізнес, який працює в зоні підвищених ризиків
В межах програми бізнес отримав:
- 18,4 млрд грн — на поповнення обігових коштів;
- 16,1 млрд грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику;
- 16,0 млрд грн — на переробку;
- 14,5 млрд грн — інвестиційні кредити.
Найактивніше користуються програмою підприємства, що працюють у сільському господарстві, переробній промисловості та сфері торгівлі. Лідерами за обсягами укладених кредитів є Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та Київ.
Програму підтримують 46 банків, серед яких найбільше кредитів видали "Приватбанк" (45,4 тис.), "Ощадбанк" (15,1 тис.) та "Райффайзен Банк" (5,4 тис.).
Нагадаємо
Кабмін дозволив пролонгувати кредити за програмою "5-7-9" до кінця 2026 року для релокованих підприємств.