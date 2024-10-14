С начала года по программе "5-7-9%" выдали кредитов на 69 млрд гривен
Киев • УНН
С начала 2024 года предпринимателям выдано 18 532 кредита на сумму 69 млрд грн по программе «Доступные кредиты 5-7-9%». Программа фокусируется на инвестиционных целях и развитии энергетических возможностей бизнеса, ОСМД и ЖСК.
В рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%» с начала 2024 года предпринимателям выдали 18 532 кредита на сумму 69 млрд гривен. Об этом сообщили в Министерстве экономики, пишет УНН.
На прошлой неделе украинские предприниматели оформили 375 кредитов на общую сумму 1,1 млрд гривен по программе «Доступные кредиты 5-7-9%». С начала этого года бизнес получил 18 532 кредита на льготных условиях на сумму 69 млрд гривен. С момента запуска программы в феврале 2020 года было выдано 97,5 тысячи кредитов на общую сумму 335,9 млрд гривен.
Правительство сфокусировало условия программы «Доступные кредиты 5-7-9%» на инвестиционные цели и развитие энергетических возможностей бизнеса, ОСМД и ЖСК. Доля таких кредитов постоянно растет. Благодаря льготным средствам украинские предприятия развивают производство и наращивают выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Это способствует восстановлению экономики, созданию новых рабочих мест и увеличению бюджетных поступлений. Также льготные кредиты может получить бизнес, который работает в зоне повышенных рисков
В рамках программы бизнес получил:
- 18,4 млрд грн - на пополнение оборотных средств;
- 16,1 млрд грн - на кредитование в зоне высокого военного риска;
- 16,0 млрд грн - на переработку;
- 14,5 млрд грн - инвестиционные кредиты.
Активнее всего пользуются программой предприятия, работающие в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности и сфере торговли. Лидерами по объемам заключенных кредитов являются Львовская, Днепропетровская, Одесская, Киевская, Харьковская, Винницкая, Полтавская области и Киев.
Программу поддерживают 46 банков, среди которых больше всего кредитов выдали «Приватбанк» (45,4 тыс.), «Ощадбанк» (15,1 тыс.) и «Райффайзен Банк» (5,4 тыс.).
Напомним
Кабмин разрешил пролонгировать кредиты по программе «5-7-9» до конца 2026 года для релокированных предприятий.