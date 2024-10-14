С начала года по программе "5-7-9%" выдали кредитов на 69 млрд гривен

ukenru
Эксклюзив
Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной
  •  35625 просмотра

Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной

Эксклюзив
Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября
  •  87789 просмотра

Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы
  •  107623 просмотра

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы

Эксклюзив
Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
12 октября 2024, 11:21  •  137402 просмотра

Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

Эксклюзив
Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
11 октября 2024, 13:16  •  167782 просмотра

Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

Эксклюзив
Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
11 октября 2024, 10:16  •  176950 просмотра

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

Эксклюзив
Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  192779 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

Эксклюзив
"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  175841 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

Эксклюзив
Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
10 октября 2024, 13:44  •  150819 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
10 октября 2024, 12:23  •  137842 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Воздушные Силы: Зафиксированы пуски управляемых авиабомб на Запорожье

Воздушные Силы: Зафиксированы пуски управляемых авиабомб на Запорожье

  •  104453 просмотра
14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

  •  108300 просмотра
В Черном море обнаружены два вражеских корабля с ракетами "Калибр"

В Черном море обнаружены два вражеских корабля с ракетами "Калибр"

  •  56588 просмотра
Молчание ягнят или кейсы чиновников НБУ Александра Зимы и Павла Поляруша

Молчание ягнят или кейсы чиновников НБУ Александра Зимы и Павла Поляруша

  •  95307 просмотра
Глава АРМА Дума хвастается оценкой ТРЦ "Гулливер", но игнорирует закон

Глава АРМА Дума хвастается оценкой ТРЦ "Гулливер", но игнорирует закон

  •  66698 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума хвастается оценкой ТРЦ "Гулливер", но игнорирует закон

Глава АРМА Дума хвастается оценкой ТРЦ "Гулливер", но игнорирует закон

  •  66698 просмотра
Молчание ягнят или кейсы чиновников НБУ Александра Зимы и Павла Поляруша

Молчание ягнят или кейсы чиновников НБУ Александра Зимы и Павла Поляруша

  •  95307 просмотра
Глава АРМА Дума заранее оправдывается за критику конкурса на управляющего ТРЦ "Гулливер"

Глава АРМА Дума заранее оправдывается за критику конкурса на управляющего ТРЦ "Гулливер"

11 октября 2024, 13:26  •  149381 просмотра
Детский спорт в Украине во время войны: в каких громадах уделяют значительное внимание физическому развитию мальчиков и девочек

Детский спорт в Украине во время войны: в каких громадах уделяют значительное внимание физическому развитию мальчиков и девочек

11 октября 2024, 12:43  •  145303 просмотра
Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

11 октября 2024, 09:13  •  154088 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

  •  108300 просмотра
CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

  •  85983 просмотра
С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба

С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба

  •  94901 просмотра
13 октября: День без бюстгальтера, Международный день неудачников

13 октября: День без бюстгальтера, Международный день неудачников

13 октября 2024, 03:03  •  97474 просмотра
Международный день африканских пингвинов, Всемирный день экономиста, День Колумба. Что еще можно отметить 12 октября

Международный день африканских пингвинов, Всемирный день экономиста, День Колумба. Что еще можно отметить 12 октября

12 октября 2024, 03:11  •  107470 просмотра
Актуальное
С начала года по программе "5-7-9%" выдали кредитов на 69 млрд гривен

С начала года по программе "5-7-9%" выдали кредитов на 69 млрд гривен

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 11:25  •  2245 просмотра

Read in English

С начала 2024 года предпринимателям выдано 18 532 кредита на сумму 69 млрд грн по программе «Доступные кредиты 5-7-9%». Программа фокусируется на инвестиционных целях и развитии энергетических возможностей бизнеса, ОСМД и ЖСК.

В рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%» с начала 2024 года предпринимателям выдали 18 532 кредита на сумму 69 млрд гривен. Об этом сообщили в Министерстве экономики, пишет УНН.

На прошлой неделе украинские предприниматели оформили 375 кредитов на общую сумму 1,1 млрд гривен по программе «Доступные кредиты 5-7-9%». С начала этого года бизнес получил 18 532 кредита на льготных условиях на сумму 69 млрд гривен. С момента запуска программы в феврале 2020 года было выдано 97,5 тысячи кредитов на общую сумму 335,9 млрд гривен.

Правительство сфокусировало условия программы «Доступные кредиты 5-7-9%» на инвестиционные цели и развитие энергетических возможностей бизнеса, ОСМД и ЖСК. Доля таких кредитов постоянно растет. Благодаря льготным средствам украинские предприятия развивают производство и наращивают выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Это способствует восстановлению экономики, созданию новых рабочих мест и увеличению бюджетных поступлений. Также льготные кредиты может получить бизнес, который работает в зоне повышенных рисков

- отметил заместитель Министра экономики Андрей Телюпа.

В рамках программы бизнес получил:

  • 18,4 млрд грн - на пополнение оборотных средств;
  • 16,1 млрд грн - на кредитование в зоне высокого военного риска;
  • 16,0 млрд грн - на переработку;
  • 14,5 млрд грн - инвестиционные кредиты.

Активнее всего пользуются программой предприятия, работающие в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности и сфере торговли. Лидерами по объемам заключенных кредитов являются Львовская, Днепропетровская, Одесская, Киевская, Харьковская, Винницкая, Полтавская области и Киев. 

Программу поддерживают 46 банков, среди которых больше всего кредитов выдали «Приватбанк» (45,4 тыс.), «Ощадбанк» (15,1 тыс.) и «Райффайзен Банк» (5,4 тыс.).

Напомним 

Кабмин разрешил пролонгировать кредиты по программе «5-7-9» до конца 2026 года для релокированных предприятий.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономикаполитика
oshchadbankОщадбанк
privatbankПриватБанк
dnepropetrovskaya-oblastДнепропетровская область
ukrainaУкраина
poltavaПолтава
vinnitsaВинница
lvovЛьвов
odessaОдесса
kievКиев
kharkivХарьков