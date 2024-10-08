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Бізнесу дозволили збільшити строк пролонгації кредиту за програмою "5-7-9": кого стосується

Бізнесу дозволили збільшити строк пролонгації кредиту за програмою "5-7-9": кого стосується

Київ • УНН

 • 10732 перегляди

Кабмін дозволив пролонгувати кредити за програмою "5-7-9" до кінця 2026 року для підприємств із зони бойових дій. Внесено зміни для оптимізації програми та розширення участі фінансових установ.

Кабмін дозволив пролонгувати кредити за програмою "5-7-9" до кінця 2026 року для релокованих підприємств, повідомили у Мінекономіки у вівторок, пише УНН.

Деталі

"Уряд дозволив пролонгувати до 31 грудня 2026 року кредити за програмою "5-7-9" підприємствам, виробничі потужності яких були розміщені в зоні бойових дій, або на тимчасово окупованих територіях", - повідомили у міністерстві про зміни, ухвалені урядом 8 жовтня.

Змінами до програми Кабінет міністрів:

  • Уточнив умови надання підтримки для підприємств, що працюють в зоні високого воєнного ризику;
  • Дозволив підприємствам, які станом на 22 лютого 2022 року працювали на територіях активних бойових дій і тимчасово окупованих територіях подовжити кредити на фінансування оборотного капіталу до 31 грудня 2026 року. Отже, підприємства матимуть більше часу та ресурсів на відновлення;
  • Зменшив розмір базової винагороди банків або лізингодавців за договорами фінансового лізингу з 35% до 28%. Це оптимізує фінансування програми;  
  • Уніфікував критерії участі в програмі банків, лізингодавців чи факторів з огляду на санкційне законодавство. Ці зміни дозволять брати участь створюють в програмі більшій кількості фінансових установ, що позитивно вплине на її доступність для бізнесу.

Зазначається, що з початку року бізнес отримав понад 18 тисяч пільгових кредитів на суму майже 68 мільярдів гривень.

Уряд розширив сферу дії кредитної програми "5-7-9" - Шмигаль18.06.24, 17:05 • 22641 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Економіка
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