Бизнесу разрешили увеличить срок пролонгации кредита по программе "5-7-9": кого касается
Киев • УНН
Кабмин разрешил пролонгировать кредиты по программе «5-7-9» до конца 2026 года для предприятий из зоны боевых действий. Внесены изменения для оптимизации программы и расширения участия финансовых учреждений.
Кабмин разрешил пролонгировать кредиты по программе «5-7-9» до конца 2026 года для релокированных предприятий, сообщили в Минэкономики во вторник, пишет УНН.
Детали
«Правительство разрешило пролонгировать до 31 декабря 2026 года кредиты по программе «5-7-9» предприятиям, производственные мощности которых были размещены в зоне боевых действий, или на временно оккупированных территориях», - сообщили в министерстве об изменениях, принятых правительством 8 октября.
Изменениями в программу Кабинет министров:
- Уточнил условия предоставления поддержки для предприятий, работающих в зоне высокого военного риска;
- Позволил предприятиям, которые по состоянию на 22 февраля 2022 года работали на территориях активных боевых действий и временно оккупированных территориях продлить кредиты на финансирование оборотного капитала до 31 декабря 2026 года. Таким образом, предприятия будут иметь больше времени и ресурсов на восстановление;
- Уменьшил размер базового вознаграждения банков или лизингодателей по договорам финансового лизинга с 35% до 28%. Это оптимизирует финансирование программы;
- Унифицировал критерии участия в программе банков, лизингодателей или факторов, учитывая санкционное законодательство. Эти изменения позволят участвовать в программе большему количеству финансовых учреждений, что положительно повлияет на ее доступность для бизнеса.
Отмечается, что с начала года бизнес получил более 18 тысяч льготных кредитов на сумму почти 68 миллиардов гривен.
Правительство расширило сферу действия кредитной программы "5-7-9" - Шмыгаль18 июня 2024, 14:05 • 22483 просмотра