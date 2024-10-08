Бизнесу разрешили увеличить срок пролонгации кредита по программе "5-7-9": кого касается

ukenru
Эксклюзив
В Броварской громаде власть максимально способствует развитию массового детского спорта - президент Национальной украинской федерации ушу
  •  11710 просмотра

В Броварской громаде власть максимально способствует развитию массового детского спорта - президент Национальной украинской федерации ушу

Эксклюзив
Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство
  •  31811 просмотра

Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство

Эксклюзив
Программа uResidency: первые пользователи зарегистрировали ФЛП и открыли счета
  •  25754 просмотра

Программа uResidency: первые пользователи зарегистрировали ФЛП и открыли счета

Эксклюзив
Адвокат поставил под сомнение политическую независимость АРМА и указал на странные кадровые решения
  •  63445 просмотра

Адвокат поставил под сомнение политическую независимость АРМА и указал на странные кадровые решения

Эксклюзив
Дело главного юриста НБУ: следователи планируют допросить Александра Зиму
  •  91883 просмотра

Дело главного юриста НБУ: следователи планируют допросить Александра Зиму

Эксклюзив
Компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая - Александр Рувин
  •  97232 просмотра

Компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая - Александр Рувин

Эксклюзив
Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации
  •  112556 просмотра

Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации

Эксклюзив
Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами
  •  116413 просмотра

Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами

Эксклюзив
В полиции подтвердили, что расследуют дело по факту возможных злоупотреблений главным юристом НБУ
  •  121734 просмотра

В полиции подтвердили, что расследуют дело по факту возможных злоупотреблений главным юристом НБУ

Эксклюзив
Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств
  •  147002 просмотра

Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп раскритиковал помощь Украине, сравнивая с выплатами пострадавшим от урагана в США

Трамп раскритиковал помощь Украине, сравнивая с выплатами пострадавшим от урагана в США

  •  102719 просмотра
Воздушные Силы предупреждают о скоростной цели на Запорожье

Воздушные Силы предупреждают о скоростной цели на Запорожье

  •  102432 просмотра
8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

  •  105554 просмотра
Вражеские войска проникли в Торецк, продолжаются ожесточенные бои - спикер ОТГ "Луганск"

Вражеские войска проникли в Торецк, продолжаются ожесточенные бои - спикер ОТГ "Луганск"

  •  24140 просмотра
Харрис отказалась от двусторонних переговоров с Путиным, отметив роль Украины в мирном процессе

Харрис отказалась от двусторонних переговоров с Путиным, отметив роль Украины в мирном процессе

  •  100883 просмотра
публикации
Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство

Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство
Эксклюзив

  •  31860 просмотра
Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации

Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации
Эксклюзив

  •  112559 просмотра
Громады Киевщины активно сотрудничают с международными партнерами по реализации программ по энергоэффективности

Громады Киевщины активно сотрудничают с международными партнерами по реализации программ по энергоэффективности

  •  117840 просмотра
Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств

Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств
Эксклюзив

  •  147004 просмотра
Внешнее влияние, манипуляции с экспертизами и не только: аудиторы НАБУ хотят услышать от общественности о проблемах антикоррупционеров

Внешнее влияние, манипуляции с экспертизами и не только: аудиторы НАБУ хотят услышать от общественности о проблемах антикоррупционеров

  •  122387 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

  •  105555 просмотра
7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября 2024, 03:09  •  139736 просмотра
6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

6 октября 2024, 03:03  •  111083 просмотра
В столичном зоопарке стартовали тыквенные уикенды: самые милые фото осенних угощений

В столичном зоопарке стартовали тыквенные уикенды: самые милые фото осенних угощений

5 октября 2024, 16:26  •  108745 просмотра
5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября 2024, 03:07  •  113198 просмотра
Актуальное
Бизнесу разрешили увеличить срок пролонгации кредита по программе "5-7-9": кого касается

Бизнесу разрешили увеличить срок пролонгации кредита по программе "5-7-9": кого касается

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 11:29  •  909 просмотра

Read in English

Кабмин разрешил пролонгировать кредиты по программе «5-7-9» до конца 2026 года для предприятий из зоны боевых действий. Внесены изменения для оптимизации программы и расширения участия финансовых учреждений.

Кабмин разрешил пролонгировать кредиты по программе «5-7-9» до конца 2026 года для релокированных предприятий, сообщили в Минэкономики во вторник, пишет УНН.

Детали

«Правительство разрешило пролонгировать до 31 декабря 2026 года кредиты по программе «5-7-9» предприятиям, производственные мощности которых были размещены в зоне боевых действий, или на временно оккупированных территориях», - сообщили в министерстве об изменениях, принятых правительством 8 октября.

Изменениями в программу Кабинет министров:

  • Уточнил условия предоставления поддержки для предприятий, работающих в зоне высокого военного риска;
  • Позволил предприятиям, которые по состоянию на 22 февраля 2022 года работали на территориях активных боевых действий и временно оккупированных территориях продлить кредиты на финансирование оборотного капитала до 31 декабря 2026 года. Таким образом, предприятия будут иметь больше времени и ресурсов на восстановление;
  • Уменьшил размер базового вознаграждения банков или лизингодателей по договорам финансового лизинга с 35% до 28%. Это оптимизирует финансирование программы;  
  • Унифицировал критерии участия в программе банков, лизингодателей или факторов, учитывая санкционное законодательство. Эти изменения позволят участвовать в программе большему количеству финансовых учреждений, что положительно повлияет на ее доступность для бизнеса.

Отмечается, что с начала года бизнес получил более 18 тысяч льготных кредитов на сумму почти 68 миллиардов гривен.

Правительство расширило сферу действия кредитной программы "5-7-9" - Шмыгаль18 июня 2024, 14:05 • 22483 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
ukrainaУкраина