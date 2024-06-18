Правительство расширило сферу действия кредитной программы "5-7-9" - Шмыгаль

Кабинет министров принял постановление, которое расширяет сферу действия кредитной программы "5-7-9". Кредиты можно будет получить на строительство и обустройство газотурбинных, газопоршневых и биогазовых генерационных установок. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Правительства, передает УНН.

Сегодня Правительство приняло постановление, которым расширяем сферу действия кредитной программы "5-7-9". Теперь доступные кредиты можно будет получить на строительство и обустройство газотурбинных, газопоршневых и биогазовых генерационных установок. Доступ к ликвидности является ключевой предпосылкой реализации таких проектов по децентрализации энергосистемы, - сказал Шмыгаль.

Он также отметил, что в совместной работе с НБУ прорабатывается программа беспроцентного кредитования для установления домохозяйствами солнечных панелей и ветровых установок.

Напомним

За время действия военного положения предприниматели взяли более 55,1 тыс. кредитов на около 220 млрд грн по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%", причем больше всего - на финансирование оборотного капитала и на антивоенные цели.