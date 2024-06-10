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Бізнес за час воєнного стану взяв 220 млрд грн кредитів за програмою "5-7-9": на що найчастіше

Київ • УНН

 • 21162 перегляди

За період дії воєнного стану підприємці взяли понад 55,1 тис. кредитів на суму близько 220 млрд грн в межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%", в основному для поповнення обігових коштів і на антивоєнні цілі.

За час дії воєнного стану підприємці взяли понад 55,1 тис. кредитів на близько 220 млрд грн за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%", при чому найбільше - на фінансування оборотного капіталу та на антивоєнні цілі, повідомили у понеділок у Мінфіні, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що з початку 2024 року за програмою підприємці отримали 10 986 кредитів на 42,6 млрд грн, з яких від держбанків державного сектору економіки – 8 185 кредитів на 21,6 млрд грн.

За час дії воєнного стану в Україні, як вказано, видано 55 128 кредитів на 219,9 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 41 219 кредитів на 112 млрд грн), з яких на 10 червня цього року:

  • 19,48 млрд грн – на інвестиційні цілі; 
  • 61,57 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу; 
  • 38,56 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників; 
  • 16,06 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції; 
  • 57,36 млрд грн – на антивоєнні цілі; 
  • 13,54 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту програми, як зазначається, підписано 89 950 кредитних договорів на 309,5 млрд грн, з них держбанками – 61 695 договорів на 138,6 млрд гривень.

Доповнення

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є уряд України в особі Міністерства фінансів України

За державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками. 

27 грудня до програми 5-7-9% внесли зміни. Передусім знято обмеження в отриманні держпідтримки стосовно деяких категорій підприємств, які постраждали від бойових дій. Також у межах домовленостей з МВФ, змінами передбачено сфокусувати Програму 5-7-9% виключно на мікро-, малих та середніх підприємствах.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Економіка
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