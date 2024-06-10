Бизнес за время военного положения взял 220 млрд грн кредитов по программе "5-7-9": на что чаще всего

За время действия военного положения предприниматели взяли более 55,1 тыс. кредитов на около 220 млрд грн по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%", причем больше всего - на финансирование оборотного капитала и на антивоенные цели, сообщили в понедельник в Минфине, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что с начала 2024 года по программе предприниматели получили 10 986 кредитов на 42,6 млрд грн, из которых от госбанков государственного сектора экономики – 8 185 кредитов на 21,6 млрд грн.

За время действия военного положения в Украине, как указано, выдано 55 128 кредитов на 219,9 млрд грн (в том числе банками государственного сектора – 41 219 кредитов на 112 млрд грн), из которых на 10 июня этого года:

19,48 млрд грн - на инвестиционные цели;

61,57 млрд грн - на финансирование оборотного капитала;

38,56 млрд грн - кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

16,06 млрд грн - на переработку сельскохозяйственной продукции;

57,36 млрд грн - на антивоенные цели;

13,54 млрд грн - кредитование в зоне высокого военного риска.

Всего с момента старта программы, как отмечается, подписано 89 950 кредитных договоров на 309,5 млрд грн, из них госбанками – 61 695 договоров на 138,6 млрд гривен.

Дополнение

Программу реализует Фонд развития предпринимательства (ФРП), единственным участником которого является правительство Украины в лице Министерства финансов Украины.

По государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" ФРП заключил соглашения о сотрудничестве с 45 банками.

27 декабря в программу 5-7-9% внесли изменения. Прежде всего сняты ограничения в получении господдержки в отношении некоторых категорий предприятий, пострадавших от боевых действий. Также в рамках договоренностей с МВФ, изменениями предусмотрено сфокусировать программу 5-7-9% исключительно на микро-, малых и средних предприятиях.