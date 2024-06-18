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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 6010 перегляди

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Уряд розширив сферу дії кредитної програми "5-7-9" - Шмигаль

Київ • УНН

 • 22651 перегляди

Уряд розширив сферу дії кредитної програми 5-7-9, включивши до неї кредити на будівництво та обладнання газотурбінних, газопоршневих та біогазових установок.

Уряд розширив сферу дії кредитної програми "5-7-9" - Шмигаль

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка розширює сферу дії кредитної програми "5-7-9". Кредити можна буде отримати на будівництво та облаштування газотурбінних, газопоршневих та біогазових генераційних установок. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду, передає УНН.

Сьогодні Уряд прийняв постанову, якою розширюємо сферу дії кредитної програми "5-7-9". Тепер доступні кредити можна буде отримати на будівництво та облаштування газотурбінних, газопоршневих та біогазових генераційних установок. Доступ до ліквідності є ключовою передумовою реалізації таких проектів із децентралізації енергосистеми,

- сказав Шмигаль.

Він також зазначив, що у спільній роботі з НБУ опрацьовується програма безвідсоткового кредитування для встановлення домогосподарствами сонячних панелей та вітрових установок.

Нагадаємо

За час дії воєнного стану підприємці взяли понад 55,1 тис. кредитів на близько 220 млрд грн за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%", при чому найбільше - на фінансування оборотного капіталу та на антивоєнні цілі.

Павло Башинський

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