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Еще один "влиятельный": после Христенко правоохранители должны обратить внимание на нардепа Кузьминых

Киев • УНН

 • 3582 просмотра

После разоблачения нардепа Христенко как агента фсб, внимание правоохранителей должно быть обращено на Сергея Кузьминых, которого подозревают в злоупотреблении влиянием в пользу фармпроизводителя. Его действия могут квалифицироваться как уголовное правонарушение, подобное взяточничеству, за которое он уже был задержан ранее.

Еще один "влиятельный": после Христенко правоохранители должны обратить внимание на нардепа Кузьминых

Новость о разоблачении действующего народного депутата от запрещенной пророссийской партии Оппозиционная платформа – За жизнь (ОПЗЖ) Федора Христенко как агента ФСБ рф потрясла украинцев. По данным Офиса Генерального прокурора, Христенко был завербован еще во времена экс-президента Виктора Януковича и, даже после начала полномасштабного вторжения, продолжал координировать свои действия с врагом. Он, в частности, распространял свое незаконное влияние на детективов Национального антикоррупционного бюро Украины. Но в парламенте есть еще один нардеп, который очевидно также осуществляет незаконное влияние, пишет УНН.

По данным следствия, он оказывал влияние на детективов НАБУ, среди которых — Руслан Магамедрасулов, который уже получил подозрение, и Александр Скомаров, детективы которого помогли пересечь границу олигарху-беглецу Геннадию Боголюбову. Более того, Христенко пытался использовать свою агентурную сеть в НАБУ для решения дел против еще одного скандального олигарха — Игоря Коломойского.

Выявление российского агентурного гнезда в Национальном антикоррупционном бюро Украины под руководством нардепа-предателя – не рядовое событие. Однако расслабляться правоохранителям очевидно рано.

В контексте попыток незаконного влияния стоит обратить внимание и на другие проявления злоупотребления влиянием в украинском парламенте, когда народные депутаты работают на "большого дядю", пусть даже не из Российской Федерации. Одним из таких примеров может быть председатель подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Сергей Кузьминых.

Злоупотребление влиянием: когда лоббизм переходит границу

Схема, по которой очевидно действует нардеп Кузьминых, может квалифицироваться по части 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, или предложение или обещание осуществить влияние за предоставление такой выгоды. Эта статья предусматривает уголовную ответственность – лишение свободы на срок до 5 лет.

Если же это сочетается с вымогательством неправомерной выгоды – ответственность жестче – до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В конструкции с вероятным злоупотреблением влиянием Кузьминых есть все элементы, подтверждающие попытки незаконного влияния.

Есть фармацевтический производитель, заинтересованный в изменении правил игры на рынке лекарственных средств. Эта компания уже почти год продвигает законодательные инициативы по полному запрету маркетинговых соглашений между аптеками и производителями. Это не просто замысел сэкономить средства от запрета. Это последовательное лоббирование нового регулирования, которое позволит заводу вытеснить малых производителей препаратов с рынка и стать монополистом.

С другой стороны есть народный депутат, привлеченный к продвижению нужных фармпроизводителю изменений в законодательство. Именно обвиняемый во взяточничестве Сергей Кузьминых стал рупором "Дарницы" в парламенте и активно продвигает нужные компании решения.

Его влияние проявляется в частности в его публичной и непубличной деятельности – заявлениях, сообщениях в соцсетях, комментариях СМИ, а также на закрытых встречах с представителями власти и участниками рынка. Нардеп как мантру повторяет чуть ли не под копирку тезисы завода-производителя, а его инициативы совпадают с стремлениями завода.

Что это, как не договоренность решить вопрос? Что это, как не незаконное влияние? Что это, как не неприкрытый лоббизм? В этом контексте в благие намерения парламентария и его честность поверить слишком сложно.

Поведение Кузьминых напоминает классическую модель злоупотребления влиянием: коммерческая структура предлагает выгоду, а депутат, уполномоченный на выполнение функций государства, на нее соглашается и, используя свой статус, пытается повлиять на государственную политику и регуляторные решения.

И в случае Христенко, и в случае Кузьминых очевидно имеем дело с незаконным влиянием. Разница только в том, что один действовал в интересах врага – российской федерации, а другой – в интересах отдельной бизнес-группы, что в условиях полномасштабной войны, экономической турбулентности и уязвимости пациентов — не менее опасно.

Формально, обе ситуации содержат признаки уголовного правонарушения. Но одна уже попала в поле зрения правоохранителей, а другая — пока нет. В следующих материалах мы более детально остановимся на вероятных фактах злоупотребления влиянием депутата Кузьминых, для того, чтобы правоохранители все же обратили внимание на то, что сейчас происходит за кулисами Рады.

Напомним

Ранее нардепа, главу подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности Комитета ВР по вопросам здоровья нации Сергея Кузьминых поймали на "горячем" во время получения неправомерной выгоды в 558 тысяч гривен. По версии следствия, он получил средства за содействие в подписании контрактов между частными компаниями и одной из больниц в Житомирской области на поставку медицинского оборудования.

В конце января 2022 года НАБУ зафиксировало передачу денег и опубликовало видео об этом. На нем человек с голосом, похожим на Кузьминых, обещает свое содействие и добавляет, что может решить вопросы со всеми медучреждениями области.

31 января 2022 года тогдашний Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала ему подозрение. Сергея Кузьминых не задерживали из-за "депутатского иммунитета", однако он игнорировал допросы, из-за чего его объявили в розыск. После нескольких дней "скрывания" нардепа все же задержали для избрания меры пресечения.

В мае 2022 года Кузьминых избрали меру пресечения в виде залога в 49 тысяч 600 гривен. Конечно, залог за народного избранника внесли.

В сентябре 2022 года обвинительный акт по делу против Кузьминых направили в ВАКС для рассмотрения по существу. Сейчас идет стадия исследования доказательств. Однако, рассмотрение дела затягивается, в частности, из-за частой неявки Кузьминых. По информации, предоставленной ВАКС, нардеп пропустил 22 судебных заседания.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаКриминал и ЧПпубликации
Венедиктова Ирина Валентиновна
Игорь Коломойский
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Украина
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