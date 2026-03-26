Сбой произошел в работе соцсети X
Киев • УНН
Пользователи X сообщают о проблемах с лентой и приложением в США, ЕС и Украине. Больше всего жалоб касается работы мобильного приложения и сайта.
Пользователи из разных стран жалуются на проблемы с X (Twitter), пишет УНН со ссылкой на данные мониторингового сервиса Downdetector.
Детали
Сбой затронул и украинский сегмент, где наиболее распространенные сообщенные проблемы - лента (44%), приложение (44%), веб-сайт (8%).
Сообщают о проблемах и в США, Великобритании и ЕС.
Масштабный сбой произошел ночью в работе сервисов Google, YouTube и Cloudflare18.02.26, 08:29 • 30941 просмотр