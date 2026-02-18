Масштабный сбой произошел ночью в работе сервисов Google, YouTube и Cloudflare

Масштабный сбой в работе сервисов Google, YouTube, Cloudflare и других произошел этой ночью, свидетельствуют данные мониторинга Downdetector, пишет УНН.

Детали

Впоследствии YouTube объявил, что все его платформы "вернулись к нормальному режиму" после того, как, по данным Independent, более четверти миллиона пользователей сообщили о проблемах с доступом к видеоплатформе.

Чаще всего сообщалось о проблемах с использованием приложения YouTube, о которых сообщали пользователи. "Это связано с более широкой проблемой на YouTube, и мы также работаем над ее исправлением", – говорилось в сообщении YouTube.

Позже YouTube подтвердил, что "проблема исправлена" на всех платформах.

"Проблема с нашей системой рекомендаций решена, и все наши платформы (YouTube.com, приложение YouTube, YouTube Music, Kids и TV) вернулись к нормальному режиму! Мы очень ценим ваше терпение, пока мы решали эту проблему", - говорится в заявлении на странице помощи YouTube.

В Cloudflare также сообщали, что им "известно о проблеме, из-за которой только что включенные учетные записи R2 сталкиваются с ошибками SSL при осуществлении запросов через API, совместимый с S3".

А впоследствии выпустили заявление, что "проблема обнаружена, и внедряется исправление".

Перед этим там сообщали также, что "в Google Trust Services произошел незапланированный сбой".

"Инженерный отдел перенаправил ожидающие заказы на сертификаты в другой центр сертификации, где это необходимо, и внимательно следят за инцидентом с третьей стороной", - указали позже в Cloudflare.

