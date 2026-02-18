$43.170.07
17 февраля, 18:24 • 13993 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26 • 28836 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59 • 30416 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
17 февраля, 12:23 • 32229 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
17 февраля, 12:15 • 29477 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
17 февраля, 09:48 • 25596 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25 • 29519 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 37230 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 48949 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 57378 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 38358 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 52898 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 60491 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 81316 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 84378 просмотра
Масштабный сбой произошел ночью в работе сервисов Google, YouTube и Cloudflare

Киев • УНН

 • 8396 просмотра

Этой ночью произошел масштабный сбой в работе сервисов Google, YouTube, Cloudflare. YouTube объявил о возвращении всех платформ к нормальному режиму после устранения проблемы с системой рекомендаций.

Масштабный сбой произошел ночью в работе сервисов Google, YouTube и Cloudflare

Масштабный сбой в работе сервисов Google, YouTube, Cloudflare и других произошел этой ночью, свидетельствуют данные мониторинга Downdetector, пишет УНН.

Детали

Впоследствии YouTube объявил, что все его платформы "вернулись к нормальному режиму" после того, как, по данным Independent, более четверти миллиона пользователей сообщили о проблемах с доступом к видеоплатформе.

Чаще всего сообщалось о проблемах с использованием приложения YouTube, о которых сообщали пользователи. "Это связано с более широкой проблемой на YouTube, и мы также работаем над ее исправлением", – говорилось в сообщении YouTube.

Позже YouTube подтвердил, что "проблема исправлена" на всех платформах.

"Проблема с нашей системой рекомендаций решена, и все наши платформы (YouTube.com, приложение YouTube, YouTube Music, Kids и TV) вернулись к нормальному режиму! Мы очень ценим ваше терпение, пока мы решали эту проблему", - говорится в заявлении на странице помощи YouTube.

В Cloudflare также сообщали, что им "известно о проблеме, из-за которой только что включенные учетные записи R2 сталкиваются с ошибками SSL при осуществлении запросов через API, совместимый с S3".

А впоследствии выпустили заявление, что "проблема обнаружена, и внедряется исправление".

Перед этим там сообщали также, что "в Google Trust Services произошел незапланированный сбой".

"Инженерный отдел перенаправил ожидающие заказы на сертификаты в другой центр сертификации, где это необходимо, и внимательно следят за инцидентом с третьей стороной", - указали позже в Cloudflare.

Юлия Шрамко

