17 лютого, 18:24 • 12360 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 24417 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 27142 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23 • 29034 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
17 лютого, 12:15 • 26887 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 24559 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 28726 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 37009 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 48755 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 57215 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
Публікації
Ексклюзиви
Масштабний збій стався вночі у роботі сервісів Google, YouTube та Cloudflare

Київ

 • 1654 перегляди

Цієї ночі стався масштабний збій у роботі сервісів Google, YouTube, Cloudflare. YouTube оголосив про повернення всіх платформ до нормального режиму після усунення проблеми з системою рекомендацій.

Масштабний збій стався вночі у роботі сервісів Google, YouTube та Cloudflare

Масштабний збій у роботі сервісів Google, YouTube, Cloudflare та інших стався цієї ночі, свідчать дані моніторингу Downdetector, пише УНН.

Деталі

Згодом YouTube оголосив, що всі його платформи "повернулися до нормального режиму" після того, як, за даними Independent, понад чверть мільйона користувачів повідомили про проблеми з доступом до відеоплатформи.

Найчастіше повідомлялося про проблеми з використанням додатка YouTube, про які повідомляли користувачі. "Це пов’язано з ширшою проблемою на YouTube, і ми також працюємо над її виправленням", – ішлося у повідомленні YouTube.

Пізніше YouTube підтвердив, що "проблему виправлено" на всіх платформах.

"Проблему з нашою системою рекомендацій вирішено, і всі наші платформи (YouTube.com, додаток YouTube, YouTube Music, Kids та TV) повернулися до нормального режиму! Ми дуже цінуємо ваше терпіння, поки ми вирішували цю проблему", - ідеться у заяві на сторінці допомоги YouTube.

У Cloudflare також повідомляли, що їм "відомо про проблему, через яку щойно ввімкнені облікові записи R2 стикаються з помилками SSL під час здійснення запитів через API, сумісний із S3".

А згодом випустили заяву, що "проблему виявлено, і впроваджується виправлення".

Перед цим там повідомляли також, що "у Google Trust Services стався незапланований збій".

"Інженерний відділ перенаправив очікуючі замовлення на сертифікати до іншого центру сертифікації, де це необхідно, та уважно стежать за інцидентом із третьою стороною", - вказали пізніше у Cloudflare.

Юлія Шрамко

