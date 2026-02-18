Масштабний збій стався вночі у роботі сервісів Google, YouTube та Cloudflare
Київ • УНН
Цієї ночі стався масштабний збій у роботі сервісів Google, YouTube, Cloudflare. YouTube оголосив про повернення всіх платформ до нормального режиму після усунення проблеми з системою рекомендацій.
Масштабний збій у роботі сервісів Google, YouTube, Cloudflare та інших стався цієї ночі, свідчать дані моніторингу Downdetector, пише УНН.
Деталі
Згодом YouTube оголосив, що всі його платформи "повернулися до нормального режиму" після того, як, за даними Independent, понад чверть мільйона користувачів повідомили про проблеми з доступом до відеоплатформи.
Найчастіше повідомлялося про проблеми з використанням додатка YouTube, про які повідомляли користувачі. "Це пов’язано з ширшою проблемою на YouTube, і ми також працюємо над її виправленням", – ішлося у повідомленні YouTube.
Пізніше YouTube підтвердив, що "проблему виправлено" на всіх платформах.
"Проблему з нашою системою рекомендацій вирішено, і всі наші платформи (YouTube.com, додаток YouTube, YouTube Music, Kids та TV) повернулися до нормального режиму! Ми дуже цінуємо ваше терпіння, поки ми вирішували цю проблему", - ідеться у заяві на сторінці допомоги YouTube.
У Cloudflare також повідомляли, що їм "відомо про проблему, через яку щойно ввімкнені облікові записи R2 стикаються з помилками SSL під час здійснення запитів через API, сумісний із S3".
А згодом випустили заяву, що "проблему виявлено, і впроваджується виправлення".
Перед цим там повідомляли також, що "у Google Trust Services стався незапланований збій".
"Інженерний відділ перенаправив очікуючі замовлення на сертифікати до іншого центру сертифікації, де це необхідно, та уважно стежать за інцидентом із третьою стороною", - вказали пізніше у Cloudflare.
