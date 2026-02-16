У соцмережі Х стався збій, скарги надходять з різних країн
Київ • УНН
Користувачі соцмережі Х (колишній Twitter) з України, США, Польщі, Великої Британії, Франції та Німеччини повідомляють про збої. Проблеми стосуються роботи вебсайту, застосунку та підключення до сервера.
Деталі
Зокрема, в Україні 58% користувачів скаржаться на роботу вебсайту, а ще 38% на роботу застосунку.
Також збої спостерігаються у США, де 16% скаржаться на роботу вебсайту, а 53% на роботу додатку.
Окрім того, збої спостерігаються у Польщі, Франції, Німеччині та Великій Британії. Так, у Польщі скаржаться на роботу додатку (53%), у Німеччині спостерігається проблеми із підключенням до сервера, а у Франції скаржаться на роботу застосунку (56% користувачів).
Нагадаємо
3 лютого ввечері користувачі чат-бота ChatGPT від OpenAI зафіксували перебої в роботі сервісу. OpenAI підтвердила "підвищену кількість помилок", причини збою невідомі.