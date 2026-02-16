$43.100.11
Ексклюзив
13:44 • 1756 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
12:57 • 5192 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
11:42 • 16663 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
09:37 • 14771 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 21075 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 29531 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 34188 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 66748 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 48601 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 38785 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
У соцмережі Х стався збій, скарги надходять з різних країн

Київ • УНН

 • 218 перегляди

Користувачі соцмережі Х (колишній Twitter) з України, США, Польщі, Великої Британії, Франції та Німеччини повідомляють про збої. Проблеми стосуються роботи вебсайту, застосунку та підключення до сервера.

У соцмережі Х стався збій, скарги надходять з різних країн

У роботі соцмережі Х (колишній Twitter) фіксують збої. За даними Downdetector, від користувачів надходять численні скарги, зокрема з України, США, Польщі, Великої Британії, Франції та Німеччини, передає УНН

Деталі

Зокрема, в Україні 58% користувачів скаржаться на роботу вебсайту, а ще 38% на роботу застосунку. 

Також збої спостерігаються у США, де 16% скаржаться на роботу вебсайту, а 53% на роботу додатку. 

Окрім того, збої спостерігаються у Польщі, Франції, Німеччині та Великій Британії. Так, у Польщі скаржаться на роботу додатку (53%), у Німеччині спостерігається проблеми із підключенням до сервера, а у Франції скаржаться на роботу застосунку (56% користувачів). 

Нагадаємо 

3 лютого ввечері користувачі чат-бота ChatGPT від OpenAI зафіксували перебої в роботі сервісу. OpenAI підтвердила "підвищену кількість помилок", причини збою невідомі.

Павло Башинський

Технології
ШІ (штучний інтелект)
Соціальна мережа
OpenAI
ChatGPT
Франція
Велика Британія
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща