У роботі ChatGPT стався технічний збій

Користувачі чат-бота ChatGPT від OpenAI зіткнулися з перебоями в роботі сервісу. Проблеми з доступом до платформи було зафіксовано ввечері 3 лютого. Про це повідомляє OpenAI, пише УНН.

Деталі

За даними Downdetector, збій стався близько 23:00 за київським часом. На сторінці статусу OpenAI підтвердили "підвищену кількість помилок" і повідомили, що фахівці продовжують досліджувати це питання. Причини збою наразі залишаються невідомими.

