У роботі ChatGPT стався технічний збій
Київ • УНН
3 лютого ввечері користувачі чат-бота ChatGPT від OpenAI зафіксували перебої в роботі сервісу. OpenAI підтвердила "підвищену кількість помилок", причини збою невідомі.
Користувачі чат-бота ChatGPT від OpenAI зіткнулися з перебоями в роботі сервісу. Проблеми з доступом до платформи було зафіксовано ввечері 3 лютого. Про це повідомляє OpenAI, пише УНН.
Деталі
За даними Downdetector, збій стався близько 23:00 за київським часом. На сторінці статусу OpenAI підтвердили "підвищену кількість помилок" і повідомили, що фахівці продовжують досліджувати це питання. Причини збою наразі залишаються невідомими.
