OpenAI звинувачує xAI Ілона Маска у навмисному знищенні доказів у судовому процесі

Компанія OpenAI подала скаргу до федерального суду США, звинувативши стартап xAI у систематичному видаленні внутрішніх комунікацій, які мають вирішальне значення для антимонопольного позову. За словами юристів розробника ChatGPT, підлеглі Ілона Маска використовували месенджери з функцією автоматичного зникнення повідомлень, щоб приховати відсутність реальних доказів перешкоджання конкуренції. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

У судовому документі, поданому в понеділок, OpenAI стверджує, що xAI не надала жодного непублічного документа – ні електронних листів, ні повідомлень у Signal чи XChat – на підтвердження своїх звинувачень. OpenAI наголошує, що опонент мав юридичний обов’язок зберігати листування, оскільки сам готував позов, проте свідомо обрав інструменти для "знищення доказів".

Репортер-розслідувач подав до суду на xAI Маска, Google та OpenAI через навчання чат-ботів

Комунікації щодо кожного аспекту бізнесу xAI проходили через ці інструменти навіть тоді, коли компанія знала, що планує подати до суду. Вся суть полягала у знищенні доказів, що ставить нас у нерівне становище – йдеться у заяві OpenAI.

Суть конфлікту та вимоги OpenAI

Нагадаємо, що в серпні компанії Маска подали позов проти OpenAI та Apple, стверджуючи, що інтеграція ChatGPT у системи iPhone шкодить конкуренції та заважає розвитку чат-бота Grok.

Маск вимагає відшкодування збитків на мільярди доларів. У відповідь OpenAI звинувачує мільярдера у веденні особистої кампанії помсти проти Сема Альтмана, з яким вони спільно заснували стартап у 2015 році.

Наразі OpenAI вимагає від суду у Форт-Ворті винести наказ, який заборонить співробітникам xAI використовувати месенджери, що зникають. Також компанія наполягає на призначенні "нейтрального судового інспектора" для розслідування фактів видалення інформації та визначення міри покарання для позивача.

Маск вимагає від OpenAI та Microsoft до 134 мільярдів доларів компенсації