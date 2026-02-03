OpenAI обвиняет xAI Илона Маска в преднамеренном уничтожении доказательств в судебном процессе

$42.810.04
51.020.22
ukenru
23:51 • 10089 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 16377 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
2 февраля, 19:26 • 14403 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
2 февраля, 18:38 • 20264 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
2 февраля, 18:37 • 16211 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
2 февраля, 18:01 • 12427 просмотра
Не только трехсторонний формат, но и двусторонний с США: Зеленский о новом раунде переговоров по завершению войны
2 февраля, 16:56 • 11681 просмотра
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
2 февраля, 15:28 • 20760 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
2 февраля, 11:00 • 25484 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
2 февраля, 08:37 • 40920 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−18°
2м/с
74%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский поручил максимально увеличить количество пунктов поддержки и обогрева в регионах2 февраля, 18:47 • 3616 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 9530 просмотра
Швеция готовит мощный пакет ПВО: истребители Gripen и дальнобойные ракеты Meteor для ВСУ23:34 • 9516 просмотра
"Энергетическое перемирие" в действии – россия бьет ракетами по инфраструктуре: использованы "Циркон", "Х-32" и "Искандер-М" – мониторы00:29 • 4434 просмотра
В Харькове из-за массированной атаки на энергетику сливают систему отопления в 820 домах01:43 • 8828 просмотра
публикации
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 20266 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 15706 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит2 февраля, 15:28 • 20763 просмотра
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo2 февраля, 11:19 • 62050 просмотра
Клиника с десятками "сожителей": кто скрывается по адресу скандальной Odrex в Одессе2 февраля, 11:11 • 35099 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джеффри Эпштейн
Игорь Терехов
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Израиль
Польша
Реклама
УНН Lite
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 9532 просмотра
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"Video2 февраля, 16:54 • 11793 просмотра
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьереVideo2 февраля, 16:01 • 11909 просмотра
Годовщина смерти Кузьмы: 5 песен Скрябина, которые стоит услышатьVideo2 февраля, 15:14 • 11982 просмотра
Жаркие британские выходные: Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон взорвали сеть2 февраля, 14:27 • 11983 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
«Калибр» (семейство ракет)
Фильм

OpenAI обвиняет xAI Илона Маска в преднамеренном уничтожении доказательств в судебном процессе

Киев • УНН

 • 240 просмотра

OpenAI подала жалобу в суд, утверждая, что xAI систематически удаляла внутренние коммуникации, используя мессенджеры с исчезающими сообщениями. Это усложняет антимонопольный иск, поданный компаниями Маска против OpenAI и Apple.

OpenAI обвиняет xAI Илона Маска в преднамеренном уничтожении доказательств в судебном процессе

Компания OpenAI подала жалобу в федеральный суд США, обвинив стартап xAI в систематическом удалении внутренних коммуникаций, имеющих решающее значение для антимонопольного иска. По словам юристов разработчика ChatGPT, подчиненные Илона Маска использовали мессенджеры с функцией автоматического исчезновения сообщений, чтобы скрыть отсутствие реальных доказательств препятствования конкуренции. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В судебном документе, поданном в понедельник, OpenAI утверждает, что xAI не предоставила ни одного непубличного документа – ни электронных писем, ни сообщений в Signal или XChat – в подтверждение своих обвинений. OpenAI подчеркивает, что оппонент имел юридическую обязанность сохранять переписку, поскольку сам готовил иск, однако сознательно выбрал инструменты для "уничтожения доказательств".

Репортер-расследователь подал в суд на xAI Маска, Google и OpenAI из-за обучения чат-ботов23.12.25, 09:12 • 5258 просмотров

Коммуникации по каждому аспекту бизнеса xAI проходили через эти инструменты даже тогда, когда компания знала, что планирует подать в суд. Вся суть заключалась в уничтожении доказательств, что ставит нас в неравное положение

– говорится в заявлении OpenAI.

Суть конфликта и требования OpenAI

Напомним, что в августе компании Маска подали иск против OpenAI и Apple, утверждая, что интеграция ChatGPT в системы iPhone вредит конкуренции и мешает развитию чат-бота Grok.

Маск требует возмещения убытков на миллиарды долларов. В ответ OpenAI обвиняет миллиардера в ведении личной кампании мести против Сэма Альтмана, с которым они совместно основали стартап в 2015 году.

Сейчас OpenAI требует от суда в Форт-Уорте вынести приказ, запрещающий сотрудникам xAI использовать исчезающие мессенджеры. Также компания настаивает на назначении "нейтрального судебного инспектора" для расследования фактов удаления информации и определения меры наказания для истца.

Маск требует от OpenAI и Microsoft до 134 миллиардов долларов компенсации17.01.26, 08:59 • 18670 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Сэм Альтман
OpenAI
ЧатГПТ
Bloomberg L.P.
Илон Маск
Apple Inc.