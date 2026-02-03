OpenAI обвиняет xAI Илона Маска в преднамеренном уничтожении доказательств в судебном процессе

Компания OpenAI подала жалобу в федеральный суд США, обвинив стартап xAI в систематическом удалении внутренних коммуникаций, имеющих решающее значение для антимонопольного иска. По словам юристов разработчика ChatGPT, подчиненные Илона Маска использовали мессенджеры с функцией автоматического исчезновения сообщений, чтобы скрыть отсутствие реальных доказательств препятствования конкуренции. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В судебном документе, поданном в понедельник, OpenAI утверждает, что xAI не предоставила ни одного непубличного документа – ни электронных писем, ни сообщений в Signal или XChat – в подтверждение своих обвинений. OpenAI подчеркивает, что оппонент имел юридическую обязанность сохранять переписку, поскольку сам готовил иск, однако сознательно выбрал инструменты для "уничтожения доказательств".

Коммуникации по каждому аспекту бизнеса xAI проходили через эти инструменты даже тогда, когда компания знала, что планирует подать в суд. Вся суть заключалась в уничтожении доказательств, что ставит нас в неравное положение – говорится в заявлении OpenAI.

Суть конфликта и требования OpenAI

Напомним, что в августе компании Маска подали иск против OpenAI и Apple, утверждая, что интеграция ChatGPT в системы iPhone вредит конкуренции и мешает развитию чат-бота Grok.

Маск требует возмещения убытков на миллиарды долларов. В ответ OpenAI обвиняет миллиардера в ведении личной кампании мести против Сэма Альтмана, с которым они совместно основали стартап в 2015 году.

Сейчас OpenAI требует от суда в Форт-Уорте вынести приказ, запрещающий сотрудникам xAI использовать исчезающие мессенджеры. Также компания настаивает на назначении "нейтрального судебного инспектора" для расследования фактов удаления информации и определения меры наказания для истца.

