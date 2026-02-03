$42.970.16
19:39 • 5008 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
18:25 • 10026 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
16:50 • 12461 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
16:41 • 13920 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
16:33 • 12126 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 20217 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 28382 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 16510 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 24308 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
3 февраля, 09:16 • 34404 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
Эксклюзивы
Дипломатка

В работе ChatGPT произошел технический сбой

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Вечером 3 февраля пользователи чат-бота ChatGPT от OpenAI зафиксировали перебои в работе сервиса. OpenAI подтвердила "повышенное количество ошибок", причины сбоя неизвестны.

В работе ChatGPT произошел технический сбой

Пользователи чат-бота ChatGPT от OpenAI столкнулись с перебоями в работе сервиса. Проблемы с доступом к платформе были зафиксированы вечером 3 февраля. Об этом сообщает OpenAI, пишет УНН.

Подробности

По данным Downdetector, сбой произошел около 23:00 по киевскому времени. На странице статуса OpenAI подтвердили "повышенное количество ошибок" и сообщили, что специалисты продолжают исследовать этот вопрос. Причины сбоя пока остаются неизвестными. 

OpenAI обвиняет xAI Илона Маска в преднамеренном уничтожении доказательств в судебном процессе03.02.26, 05:29 • 4244 просмотра

Степан Гафтко

Технологии
Техника
OpenAI
ЧатГПТ