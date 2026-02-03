В работе ChatGPT произошел технический сбой

Пользователи чат-бота ChatGPT от OpenAI столкнулись с перебоями в работе сервиса. Проблемы с доступом к платформе были зафиксированы вечером 3 февраля. Об этом сообщает OpenAI, пишет УНН.

Подробности

По данным Downdetector, сбой произошел около 23:00 по киевскому времени. На странице статуса OpenAI подтвердили "повышенное количество ошибок" и сообщили, что специалисты продолжают исследовать этот вопрос. Причины сбоя пока остаются неизвестными.

