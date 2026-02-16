В соцсети Х произошел сбой, жалобы поступают из разных стран

$43.100.11
51.130.09
ukenru
Эксклюзив
13:44 • 1532 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрации
Эксклюзив
12:57 • 4736 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
11:42 • 15858 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
09:37 • 14350 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 20657 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозрении
16 февраля, 00:16 • 29220 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 34047 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 66255 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложнений
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 48585 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 38777 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

С сегодняшнего дня Румыния начинает ремонт моста через Тису, что приведет к ограничениям движения на границе – ГПСУ
16 февраля, 05:24
В Брянске и Белгороде возникли масштабные проблемы с энергоснабжением из-за ударов по критической инфраструктуре
16 февраля, 05:36
Из-за убийства двух детей и самоубийства отца во Львовской области открыли производство
16 февраля, 06:36
Перехваченный США танкер "теневого флота" перевозил российскую, иранскую и венесуэльскую нефть - AP
16 февраля, 07:18
Лед под снегом и километровые пробки - столица парализована из-за непогоды
08:28
публикации
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производство
14:10
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
13:44 • 1538 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
11:42 • 15873 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 66258 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 117566 просмотра
УНН Lite
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта
13:26
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты
16 февраля, 01:45
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"
14 февраля, 23:20
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грн
14 февраля, 08:54
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры
13 февраля, 18:43
В соцсети Х произошел сбой, жалобы поступают из разных стран

Киев • УНН

 • 140 просмотра

Пользователи соцсети Х (бывший Twitter) из Украины, США, Польши, Великобритании, Франции и Германии сообщают о сбоях. Проблемы касаются работы веб-сайта, приложения и подключения к серверу.

В соцсети Х произошел сбой, жалобы поступают из разных стран

В работе соцсети Х (бывший Twitter) фиксируют сбои. По данным Downdetector, от пользователей поступают многочисленные жалобы, в частности из Украины, США, Польши, Великобритании, Франции и Германии, передает УНН

Детали

В частности, в Украине 58% пользователей жалуются на работу веб-сайта, а еще 38% на работу приложения. 

Также сбои наблюдаются в США, где 16% жалуются на работу веб-сайта, а 53% на работу приложения. 

Кроме того, сбои наблюдаются в Польше, Франции, Германии и Великобритании. Так, в Польше жалуются на работу приложения (53%), в Германии наблюдаются проблемы с подключением к серверу, а во Франции жалуются на работу приложения (56% пользователей). 

Напомним 

3 февраля вечером пользователи чат-бота ChatGPT от OpenAI зафиксировали перебои в работе сервиса. OpenAI подтвердила "повышенное количество ошибок", причины сбоя неизвестны.

Павел Башинский

