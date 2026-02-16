В соцсети Х произошел сбой, жалобы поступают из разных стран
Киев • УНН
В работе соцсети Х (бывший Twitter) фиксируют сбои. По данным Downdetector, от пользователей поступают многочисленные жалобы, в частности из Украины, США, Польши, Великобритании, Франции и Германии, передает УНН.
Детали
В частности, в Украине 58% пользователей жалуются на работу веб-сайта, а еще 38% на работу приложения.
Также сбои наблюдаются в США, где 16% жалуются на работу веб-сайта, а 53% на работу приложения.
Кроме того, сбои наблюдаются в Польше, Франции, Германии и Великобритании. Так, в Польше жалуются на работу приложения (53%), в Германии наблюдаются проблемы с подключением к серверу, а во Франции жалуются на работу приложения (56% пользователей).
Напомним
3 февраля вечером пользователи чат-бота ChatGPT от OpenAI зафиксировали перебои в работе сервиса. OpenAI подтвердила "повышенное количество ошибок", причины сбоя неизвестны.