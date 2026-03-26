Збій стався у роботі соцмережі X
Київ • УНН
Користувачі X повідомляють про проблеми зі стрічкою та додатком у США, ЄС та Україні. Найбільше скарг стосується роботи мобільного застосунку та сайту.
Користувачі з різних країн скаржаться на проблеми з X (Twitter), пише УНН з посиланням на дані моніторингового сервісу Downdetector.
Деталі
Збій зачепив і український сегмент, де найпоширеніші повідомлені проблеми - стрічка (44%), додаток (44%), веб-сайт (8%).
Повідомляють про проблеми і в США, Великій Британії та ЄС.
Масштабний збій стався вночі у роботі сервісів Google, YouTube та Cloudflare18.02.26, 08:29 • 30941 перегляд