На фронте произошло 140 боевых столкновений, враг запустил почти 6 тыс. дронов-камикадзе - Генштаб

Всего с начала этих суток на фронте произошло 140 боевых столкновений. Враг задействовал для поражения 5989 дронов-камикадзе и совершил 3206 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес 49 авиационных ударов – сбросил 159 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 5989 дронов-камикадзе и совершил 3206 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг совершил 72 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, два из них – с применением РСЗО. Нанес один авиаудар с применением четырех КАБ. На направлении зафиксировано два боестолкновения.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал позиции наших подразделений в районах населенного пункта Старица и в сторону Зыбино, Охримовки.

На Купянском направлении враг дважды атаковал в районах Песчаного и в сторону Новой Кругляковки. Боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали пять штурмов оккупантов в сторону Дробышево, Лимана и в районе населенного пункта Копанки.

На Славянском направлении противник пять раз пытался продвинуться вперед в районах Закитного, Резниковки, Платоновки и в сторону Рай-Александровки. Две атаки продолжаются.

На Краматорском направлении агрессор один раз пытался улучшить свое положение, атакуя в районе Часового Яра.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 17 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Новопавловка и в сторону Ильиновки, Торецкого. Одна атака продолжается.

На Покровском направлении враг совершил 39 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новоподгороднее, Молодецкое, Орехово и в сторону Гришино, Шевченко. Одна штурмовая операция продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 118 оккупантов и 33 – ранены; уничтожено 14 единиц автомобильного транспорта и три укрытия оккупантов; повреждено 38 укрытий, пункт управления БпЛА, 2 ББМ и шесть единиц автомобильного транспорта. Уничтожено или подавлено 212 БпЛА различных типов.

На Александровском направлении оккупанты трижды атаковали в районах населенных пунктов Терновое, Александроград и Красногорское. Одна атака продолжается.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 16 атак оккупантов в районах населенных пунктов Гуляйполе, Варваровка, Еленоконстантиновка и в сторону Железнодорожного. Две штурмовые операции продолжаются.

На Ореховском направлении враг атаковал в районе Приморского.

На Приднепровском направлении противник совершил две штурмовые операции – в сторону Антоновского моста и острова Белогрудый. Одна атака продолжается.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

