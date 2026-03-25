Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+6°
2.3м/с
59%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Сергей Ребров
Каролин Ливитт
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Львов
Тегеран
Реклама
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Facebook
Instagram
Шахед-136

На фронте произошло 140 боевых столкновений, враг запустил почти 6 тыс. дронов-камикадзе - Генштаб

Киев • УНН

 • 414 просмотра

С начала суток произошло 140 столкновений, враг выпустил почти 6000 дронов. Горячее всего на Покровском направлении, где продолжаются интенсивные штурмы.

На фронте произошло 140 боевых столкновений, враг запустил почти 6 тыс. дронов-камикадзе - Генштаб

Всего с начала этих суток на фронте произошло 140 боевых столкновений. Враг задействовал для поражения 5989 дронов-камикадзе и совершил 3206 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес 49 авиационных ударов – сбросил 159 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 5989 дронов-камикадзе и совершил 3206 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг совершил 72 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, два из них – с применением РСЗО. Нанес один авиаудар с применением четырех КАБ. На направлении зафиксировано два боестолкновения.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал позиции наших подразделений в районах населенного пункта Старица и в сторону Зыбино, Охримовки.

На Купянском направлении враг дважды атаковал в районах Песчаного и в сторону Новой Кругляковки. Боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали пять штурмов оккупантов в сторону Дробышево, Лимана и в районе населенного пункта Копанки.

На Славянском направлении противник пять раз пытался продвинуться вперед в районах Закитного, Резниковки, Платоновки и в сторону Рай-Александровки. Две атаки продолжаются.

На Краматорском направлении агрессор один раз пытался улучшить свое положение, атакуя в районе Часового Яра.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 17 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Новопавловка и в сторону Ильиновки, Торецкого. Одна атака продолжается.

На Покровском направлении враг совершил 39 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новоподгороднее, Молодецкое, Орехово и в сторону Гришино, Шевченко. Одна штурмовая операция продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 118 оккупантов и 33 – ранены; уничтожено 14 единиц автомобильного транспорта и три укрытия оккупантов; повреждено 38 укрытий, пункт управления БпЛА, 2 ББМ и шесть единиц автомобильного транспорта. Уничтожено или подавлено 212 БпЛА различных типов.

На Александровском направлении оккупанты трижды атаковали в районах населенных пунктов Терновое, Александроград и Красногорское. Одна атака продолжается.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 16 атак оккупантов в районах населенных пунктов Гуляйполе, Варваровка, Еленоконстантиновка и в сторону Железнодорожного. Две штурмовые операции продолжаются.

На Ореховском направлении враг атаковал в районе Приморского.

На Приднепровском направлении противник совершил две штурмовые операции – в сторону Антоновского моста и острова Белогрудый. Одна атака продолжается.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Гуляйполе
Часов Яр
Украина
Константиновка