Благовещение Пресвятой Богородицы - что это за праздник, главные традиции и суеверия

Благовещение — это особая церковная дата, по религиозному значению уступающая только Пасхе и Рождеству. Это символическое сочетание неба и земли, зимы и лета, молитвы и тяжелого труда. По новому календарю его празднуют 25 марта, — пишет УНН.

Праздник основан на евангельском сюжете, описанном апостолом Лукой. Архангел Гавриил явился Деве Марии в Назарете с приветствием: "Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою!". Он возвестил, что именно она избрана стать матерью Сына Божьего.

Важность этого момента заключается не только в чуде, но и в свободном согласии Марии. Ее ответ "Да будет мне по слову твоему" рассматривается богословами как акт высшего доверия к Творцу. Именно поэтому Благовещение считается праздником спасения: без человеческого согласия не было бы воплощения Бога, а значит — и надежды на духовное возрождение.

Традиции праздника

Украинские традиции на Благовещение возникли еще до христианской эры и со временем менялись. Это великий и уникальный путь мировоззрения, где природа воспринимается как живой организм.

Литургия

Главным событием дня является праздничная литургия. Цветом праздника является голубой — символ чистоты Богородицы. Верующие обязательно приносят домой освященные просфоры. В народе верили, что такая просфора обладает необычайной силой. Ее хранили за иконами, а если кто-то в семье болел — давали съесть кусочек. Хозяева часто растирали просфору в крошки и смешивали с посевным зерном, веря, что "Божья рука" поможет урожаю взойти быстрее.

Выпускание птиц

Выпускание на волю голубей или других лесных птиц — еще одна украинская традиция, символизирующая освобождение души от греха и радость от прихода "благой вести". Когда-то верили, что птица, которую выпустили на Благовещение, полетит к Богу и расскажет о добрых поступках человека, который даровал ей свободу.

Очищение огнем

Вечер перед Благовещением часто сопровождался разжиганием костров. Люди сжигали старые вещи, соломенные подстилки и мусор. Считалось, что огонь на Благовещение обладает очистительной силой — он "прогревает землю" и отгоняет нечисть, которая просыпается весной. Вокруг костров пели первые веснянки, призывая тепло.

Суеверия на Благовещение

Народная мудрость вокруг Благовещения построена на принципе абсолютного уважения к покою земли и природы.

Пословица "Птица гнезда не вьет, девушка косу не плетет" является ключом к пониманию праздника. Любая активность, связанная с созиданием или изменением формы, в частности шитье, вязание, стрижка волос, считалась опасной. Верили, что даже птичка, которая осмелится строить гнездо в этот день, рискует потерять крылья. Что касается косы — считалось, что волосы девушки — это нити ее судьбы, и манипуляции с ними на Благовещение могут ее "запутать".

До Благовещения земля спит, и ее нельзя "беспокоить", то есть копать и т. д. Считается, что именно в этот день Господь благословляет землю, она "открывается" и становится готовой принимать семена. Работать на огороде в этот день — значит накликать неурожай или град.

В этот день нельзя давать в долг деньги, соль или огонь. Вместе с предметом из дома может уйти "благодать" и благополучие. Это день внутреннего сосредоточения на семье.

Самое строгое предостережение гласит, что если надеть на Благовещение новое платье или рубашку, она обязательно порвется или испачкается так, что не отстираешь.

Самые распространенные приметы на Благовещение

На Благовещение часто верили в приметы. Все зависело от погоды в этот святой день.

Если на Благовещение дождь — лето будет грибным, а урожай ржи — богатым.

Гроза в этот день обещает теплое лето и хорошие орехи.

Какое Благовещение — такая будет и Пасха.

Если солнце светит с утра — быть доброму урожаю яровых.

