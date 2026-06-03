США официально объявили о сокращении участия в силах НАТО, Европе предлагают взять на себя больше ответственности
Киев • УНН
Вашингтон официально уведомил НАТО о сокращении участия в Модели сил. Европейские союзники должны усилить собственную оборону и авиационный компонент.
Соединенные Штаты официально уведомили союзников по НАТО о сокращении своего участия в Модели сил НАТО, которая включает, в частности, силы быстрого реагирования Альянса. Об этом говорится в заявлении Европейского командования Вооруженных сил США, передает УНН.
В Вашингтоне объяснили решение новой оборонной стратегией США и курсом на "справедливое распределение нагрузки" между союзниками.
США хотят, чтобы Европа взяла на себя больше ответственности
Как отмечается в сообщении, инициативу координирует заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби. Основная цель — усилить роль европейских стран в обеспечении собственной безопасности.
"Существовала нездоровая созависимость Модели сил НАТО от американских войск. Президент Трамп, министр обороны Хегсет и другие четко заявляли, что это должно измениться — и это изменится", — заявил командующий Европейского командования США генерал Алексус Гринкевич.
По его словам, потенциальная возможность одновременных конфликтов в разных регионах мира заставляет Вашингтон переориентировать ресурсы.
США ожидают большего вклада от союзников
В Пентагоне считают, что страны Европы и Канада уже имеют достаточно возможностей для усиления собственной обороны без критической зависимости от США.
В заявлении отмечается, что союзники могут увеличить вклад прежде всего в сфере авиации — как пилотируемой, так и беспилотной — а также в морском компоненте.
"Союзники уже активизировались. Государства имеют возможность продемонстрировать силу и приверженность общей обороне накануне саммита НАТО в Анкаре", — добавил Гринкевич.
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Вопрос сокращения американского участия союзники обсуждали во время конференции в штаб-квартире SHAPE в бельгийском Монсе 2–3 июня.
В Европейском командовании США подчеркнули, что изменения готовились в координации между структурами НАТО и американскими военными в течение нескольких месяцев.
В Вашингтоне также считают, что обновленная модель сделает оборонные планы Альянса "более реалистичными" и менее зависимыми от американских сил, которые могут понадобиться США в других регионах мира.
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