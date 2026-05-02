НАТО пытается "понять детали" решения США вывести войска из Германии

14:05 • 9344 просмотра
Необычная активность со стороны беларуси на границе - Зеленский анонсировал новые санкцииVideo
2 мая, 11:37 • 26013 просмотра
Трамп фокусируется на Иране - Европа и Украина действуют без США - Politico
2 мая, 09:22 • 20953 просмотра
Блокада США стоила Ирану почти 5 млрд долларов - Axios
1 мая, 13:27 • 37168 просмотра
Основной ремонт ключевых международных трасс завершили с опережением графика - Премьер
1 мая, 12:59 • 75270 просмотра
Зарплаты до 400 тысяч и поэтапное увольнение мобилизованных ранее - Зеленский объявил о старте реформы армии
Эксклюзив
1 мая, 11:05 • 46058 просмотра
Деньги пошли за пациентом, а пациент - за врачом: директор крупнейшего Перинатального центра о работе в условиях медреформы
1 мая, 10:45 • 45158 просмотра
Право на самозащиту, обучение и жесткие проверки - МВД начало обсуждение закона об обороте гражданского оружия
Эксклюзив
1 мая, 10:11 • 40471 просмотра
Работник должен быть партнером государства и работодателя, а не ресурсом — глава Федерации профсоюзов Бызов
30 апреля, 19:05 • 62017 просмотра
Что такое "добропорядочность", какое место она занимает в Гражданском кодексе и почему вызвала волну критики
Эксклюзив
30 апреля, 14:50 • 57900 просмотра
Стоит ли снижать мобилизационный возраст и закрывать границу для молодежи – мнение военного эксперта
Популярные новости
В брянске неизвестные массово уничтожают плакаты с призывами к мобилизации в армию рфPhotoVideo2 мая, 08:45 • 5336 просмотра
Дроны рф атаковали АЗС и автосалон в Харькове 2 мая - есть трое раненых2 мая, 09:08 • 6218 просмотра
Чехия выдала разрешение на пролет самолета словацкого премьера Роберта Фицо в москву - СМИ2 мая, 09:41 • 3640 просмотра
Власти могут пересмотреть бронирование работников из-за нехватки военных - нардепVideo2 мая, 10:58 • 13832 просмотра
Зеленский ввел санкции против Андрея Богдана и российских функционеров15:25 • 9128 просмотра
публикации
Трамп фокусируется на Иране - Европа и Украина действуют без США - Politico2 мая, 11:37 • 26013 просмотра
Как создать стикеры в Telegram: пошаговая инструкцияPhotoVideo1 мая, 16:14 • 31990 просмотра
Знак зодиака Змееносец: даты, характеристика и совместимость1 мая, 10:57 • 53672 просмотра
Куда поехать на выходные: 7 интересных локаций в Белой Церкви для короткого путешествияPhoto1 мая, 10:30 • 49268 просмотра
Эффект StopOdrex или общественные инициативы как реакция на отсутствие защиты пациентов1 мая, 09:41 • 45843 просмотра
УНН Lite
Блогер JUSTQUEEN решила растворить самые большие в мире скулы и все филлерыVideo1 мая, 15:10 • 16663 просмотра
Актеры из "Дьявол носит Prada" получили звезды на Аллее славы в ГолливудеVideo1 мая, 10:22 • 19668 просмотра
Евровидение-2026 - обнародован вид сцены в ВенеPhotoVideo28 апреля, 13:45 • 52460 просмотра
Тейлор Свифт регистрирует голос и изображение как торговую марку для защиты от дипфейков28 апреля, 01:30 • 59046 просмотра
Стайлза и Кравиц может охватить детская лихорадка, так как поп-звезда "очень хочет" ребенка - СМИPhoto27 апреля, 07:39 • 69450 просмотра
НАТО пытается "понять детали" решения США вывести войска из Германии

Киев • УНН

 • 792 просмотра

США выводят 5000 военных из Германии из-за конфликта Трампа с Мерцем. НАТО изучает детали решения и призывает Европу усилить собственную безопасность.

НАТО пытается "понять детали" решения США о выводе 5000 военнослужащих из Германии - передислокации, инициированной президентом США Дональдом Трампом на фоне конфликта с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Правительство Германии пыталось преуменьшить серьезность шага Трампа, назвав его "ожидаемым" и напоминанием Европе о необходимости инвестировать в собственную оборону.

Вывод войск США из Германии - Берлин призвал Европу усилить оборону - Reuters02.05.26, 13:31 • 3492 просмотра

Вывод войск США, который, по словам Пентагона, произойдет в течение следующих шести-двенадцати месяцев, следует за критикой со стороны Мерца в отношении войны Трампа с Ираном и его последующих переговоров с Тегераном.

Канцлер заявил в понедельник, что США "унижают" лидеры Ирана. Трамп быстро отреагировал, заявив, что Мерц "не знает, о чем говорит", и вскоре после этого поднял вопрос о возможности вывода войск.

Пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт заявила в субботу, что альянс "работает с США, чтобы понять детали их решения относительно расположения сил в Германии".

В этих замечаниях говорилось о том, что объявление о выводе войск было односторонним актом, с малой или вообще отсутствующей координацией с европейскими союзниками Вашингтона, отмечает издание.

"Эта корректировка подчеркивает необходимость того, чтобы Европа продолжала больше инвестировать в оборону и брала на себя большую долю ответственности за нашу общую безопасность", – сказала Харт в социальных сетях, отметив, что союзники по НАТО достигли прогресса с момента прошлогоднего согласия инвестировать 5% ВВП в оборону, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны россии.

Британия создает совместный флот с 9 странами как "дополнение" к НАТО для защиты от угрозы рф30.04.26, 09:00 • 4218 просмотров

Пресс-секретарь министерства обороны Германии заявила, что запланированный вывод войск США с баз в Германии демонстрирует, что "мы должны укрепить европейский столп в рамках НАТО".

"Ожидалось, что США могут вывести войска из Европы, включая Германию", – сказала пресс-секретарь, оценивая текущую численность американских войск в Германии в 40 000 человек.

Американские чиновники предположили, что боевая группа армейской бригады, которая уже развернута в Германии, будет выведена, а запланированное развертывание дальнобойного артиллерийского батальона в стране будет отменено, возможно, с привлечением других войск.

По данным Центра данных о личном составе Министерства обороны США, на базах в Европе постоянно находится 68 000 военнослужащих, находящихся на действительной службе. Дальнейший вывод войск может спровоцировать конфликт с Конгрессом США, который в прошлом году постановил, что численность войск в Европе не должна падать ниже 76 000.

Конгресс установил этот ориентир после вывода бригады из Румынии в прошлом году, когда обе стороны опубликовали совместное заявление, требуя тщательной оценки перед любыми другими "значительными изменениями в нашей структуре боевых действий".

НАТО заверяет в стабильности после сокращения военного присутствия США в Румынии: «Это случается постоянно» – Рютте05.11.25, 22:42 • 4237 просмотров

Сообщается, что европейские столицы больше обеспокоены отсрочкой ранее согласованных продаж оружия из США европейским союзникам. В пятницу Financial Times сообщила, что администрация Трампа предупредила союзников, включая Великобританию, Польшу, Литву и Эстонию, ожидать длительных задержек в поставках американского оружия, так как Пентагон отдал приоритет пополнению запасов, использовавшихся в войне с Ираном.

США предупредили европейцев о задержках с поставками оружия из-за войны в Иране — FT02.05.26, 08:02 • 10800 просмотров

Подчеркивая смену фокуса, Государственный департамент США объявил в пятницу, что одобряет продажу военной продукции своим ближневосточным союзникам: Израилю, Катару, Кувейту и ОАЭ на сумму более 8,6 млрд долларов.

Как отмечает издание, существующий трансатлантический раскол значительно ухудшился из-за отказа союзников Вашингтона по НАТО вмешиваться в войну с Ираном после первой американо-израильской атаки 28 февраля.

Мерц предлагал использовать немецкие минные тральщики для помощи в открытии экономически важного Ормузского пролива, но только при условии постоянного прекращения огня и наличия мандата ООН или ЕС на миссию.

В интервью журналу Der Spiegel Мерц сказал: "Я сказал Дональду Трампу, почему мы считаем войну в Иране неправильной. Тем не менее, я стараюсь поддерживать хорошие личные отношения с американским президентом".

"Пока что эти усилия приносят успех", – сказал Мерц в интервью, опубликованном в среду, до того, как Пентагон подтвердил вывод войск США.

Усилия по прекращению войны с Ираном остались в тупике после того, как Трамп заявил, что он "не доволен" иранским предложением, которое предусматривало бы снятие обеими сторонами блокады Ормузского пролива, а ядерные и другие вопросы безопасности временно отложены на потом.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что Иран смягчил свои условия для переговоров, отказавшись от требования к США снять блокаду, прежде чем смогут состояться дальнейшие переговоры. Однако время для нового раунда переговоров еще не согласовано.

Иран передал США новое предложение по прекращению войны и ядерной программе — WSJ02.05.26, 01:41 • 4468 просмотров

Возобновление переговоров может быть осложнено новой волной израильских авиаударов по южному Ливану, отмечает издание.

Юлия Шрамко

