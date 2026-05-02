НАТО пытается "понять детали" решения США вывести войска из Германии

НАТО пытается "понять детали" решения США о выводе 5000 военнослужащих из Германии - передислокации, инициированной президентом США Дональдом Трампом на фоне конфликта с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Правительство Германии пыталось преуменьшить серьезность шага Трампа, назвав его "ожидаемым" и напоминанием Европе о необходимости инвестировать в собственную оборону.

Вывод войск США, который, по словам Пентагона, произойдет в течение следующих шести-двенадцати месяцев, следует за критикой со стороны Мерца в отношении войны Трампа с Ираном и его последующих переговоров с Тегераном.

Канцлер заявил в понедельник, что США "унижают" лидеры Ирана. Трамп быстро отреагировал, заявив, что Мерц "не знает, о чем говорит", и вскоре после этого поднял вопрос о возможности вывода войск.

Пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт заявила в субботу, что альянс "работает с США, чтобы понять детали их решения относительно расположения сил в Германии".

В этих замечаниях говорилось о том, что объявление о выводе войск было односторонним актом, с малой или вообще отсутствующей координацией с европейскими союзниками Вашингтона, отмечает издание.

"Эта корректировка подчеркивает необходимость того, чтобы Европа продолжала больше инвестировать в оборону и брала на себя большую долю ответственности за нашу общую безопасность", – сказала Харт в социальных сетях, отметив, что союзники по НАТО достигли прогресса с момента прошлогоднего согласия инвестировать 5% ВВП в оборону, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны россии.

Пресс-секретарь министерства обороны Германии заявила, что запланированный вывод войск США с баз в Германии демонстрирует, что "мы должны укрепить европейский столп в рамках НАТО".

"Ожидалось, что США могут вывести войска из Европы, включая Германию", – сказала пресс-секретарь, оценивая текущую численность американских войск в Германии в 40 000 человек.

Американские чиновники предположили, что боевая группа армейской бригады, которая уже развернута в Германии, будет выведена, а запланированное развертывание дальнобойного артиллерийского батальона в стране будет отменено, возможно, с привлечением других войск.

По данным Центра данных о личном составе Министерства обороны США, на базах в Европе постоянно находится 68 000 военнослужащих, находящихся на действительной службе. Дальнейший вывод войск может спровоцировать конфликт с Конгрессом США, который в прошлом году постановил, что численность войск в Европе не должна падать ниже 76 000.

Конгресс установил этот ориентир после вывода бригады из Румынии в прошлом году, когда обе стороны опубликовали совместное заявление, требуя тщательной оценки перед любыми другими "значительными изменениями в нашей структуре боевых действий".

Сообщается, что европейские столицы больше обеспокоены отсрочкой ранее согласованных продаж оружия из США европейским союзникам. В пятницу Financial Times сообщила, что администрация Трампа предупредила союзников, включая Великобританию, Польшу, Литву и Эстонию, ожидать длительных задержек в поставках американского оружия, так как Пентагон отдал приоритет пополнению запасов, использовавшихся в войне с Ираном.

Подчеркивая смену фокуса, Государственный департамент США объявил в пятницу, что одобряет продажу военной продукции своим ближневосточным союзникам: Израилю, Катару, Кувейту и ОАЭ на сумму более 8,6 млрд долларов.

Как отмечает издание, существующий трансатлантический раскол значительно ухудшился из-за отказа союзников Вашингтона по НАТО вмешиваться в войну с Ираном после первой американо-израильской атаки 28 февраля.

Мерц предлагал использовать немецкие минные тральщики для помощи в открытии экономически важного Ормузского пролива, но только при условии постоянного прекращения огня и наличия мандата ООН или ЕС на миссию.

В интервью журналу Der Spiegel Мерц сказал: "Я сказал Дональду Трампу, почему мы считаем войну в Иране неправильной. Тем не менее, я стараюсь поддерживать хорошие личные отношения с американским президентом".

"Пока что эти усилия приносят успех", – сказал Мерц в интервью, опубликованном в среду, до того, как Пентагон подтвердил вывод войск США.

Усилия по прекращению войны с Ираном остались в тупике после того, как Трамп заявил, что он "не доволен" иранским предложением, которое предусматривало бы снятие обеими сторонами блокады Ормузского пролива, а ядерные и другие вопросы безопасности временно отложены на потом.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что Иран смягчил свои условия для переговоров, отказавшись от требования к США снять блокаду, прежде чем смогут состояться дальнейшие переговоры. Однако время для нового раунда переговоров еще не согласовано.

Возобновление переговоров может быть осложнено новой волной израильских авиаударов по южному Ливану, отмечает издание.