В работе Instagram, Facebook и Messenger произошел сбой
Киев • УНН
Пользователи Instagram и Facebook жалуются на проблемы с доступом и обновлением ленты. Meta пока не назвала причины сбоя и сроки восстановления.
В работе сервисов компании Meta - Instagram, Facebook и Messenger - наблюдается масштабный сбой. Пользователи из разных стран сообщают о проблемах с загрузкой приложений и веб-версий сервисов, передает УНН.
Детали
В частности, пользователи жалуются на невозможность обновить ленту новостей, просмотреть сообщения или авторизоваться в аккаунтах. В некоторых случаях сервисы выдают сообщение об ошибке или вообще не загружаются.
На данный момент компания Meta официально не комментировала причины сбоя и сроки восстановления работы платформ.
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