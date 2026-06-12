В работе Instagram, Facebook и Messenger произошел сбой

В работе сервисов компании Meta - Instagram, Facebook и Messenger - наблюдается масштабный сбой. Пользователи из разных стран сообщают о проблемах с загрузкой приложений и веб-версий сервисов, передает УНН.

Детали

В частности, пользователи жалуются на невозможность обновить ленту новостей, просмотреть сообщения или авторизоваться в аккаунтах. В некоторых случаях сервисы выдают сообщение об ошибке или вообще не загружаются.

На данный момент компания Meta официально не комментировала причины сбоя и сроки восстановления работы платформ.

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