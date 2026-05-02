США предупредили европейцев о задержках с поставками оружия из-за войны в Иране — FT

Вашингтон предупредил европейских союзников, включая Великобританию, Польшу, Литву и Эстонию, о возможной длительной задержке поставок американского оружия, поскольку страна пытается пополнить запасы, истощенные войной в Иране. Об этом сообщает Financial Times, информирует УНН.

Отмечается, что Пентагон предупредил страны о серьезных задержках с несколькими ракетными системами. Также велись переговоры об отсрочке поставок в Азию. Задержки частично обусловлены острыми опасениями относительно уровня запасов в США, учитывая большой объем оружия, использованного в течение последних двух месяцев в Иране. Американские военные уже были вынуждены перемещать оружие из других регионов, включая Индо-Тихоокеанский регион, чтобы компенсировать дефицит.

Но война в Иране также углубила беспокойство по поводу того, имеют ли США достаточные запасы оружия, чтобы сдержать Пекин или победить Китай в любом будущем конфликте из-за Тайваня. Помимо того, что эти задержки вызвали тревогу по всей Европе, они являются плохой новостью для Украины на фоне опасений относительно поддержки США после четырех лет войны с момента полномасштабного вторжения россии — говорится в статье.

Указывается, что нагрузка на запасы США уже вредит Украине. Так, неназванный высокопоставленный украинский чиновник заявил, что поставки американского оружия для Киева задерживаются с начала войны с Ираном. В то же время, по словам Президента Украины Владимира Зеленского, задержки с поставками иногда приводят к тому, что пусковые установки Patriot остаются пустыми во время российских ракетных обстрелов.

На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что поставки вооружения из Соединенных Штатов продолжаются, а Украина продолжает переговорный процесс с американской стороной.

