$43.960.1251.460.12
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
1.1м/с
49%
757мм
США предупредили европейцев о задержках с поставками оружия из-за войны в Иране — FT

Киев • УНН

 • 754 просмотра

США задерживают поставки ракетных систем союзникам из-за дефицита оружия, вызванного войной в Иране. Нехватка вооружения уже негативно влияет на оборону Украины.

США предупредили европейцев о задержках с поставками оружия из-за войны в Иране — FT

Вашингтон предупредил европейских союзников, включая Великобританию, Польшу, Литву и Эстонию, о возможной длительной задержке поставок американского оружия, поскольку страна пытается пополнить запасы, истощенные войной в Иране. Об этом сообщает Financial Times, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Пентагон предупредил страны о серьезных задержках с несколькими ракетными системами. Также велись переговоры об отсрочке поставок в Азию. Задержки частично обусловлены острыми опасениями относительно уровня запасов в США, учитывая большой объем оружия, использованного в течение последних двух месяцев в Иране. Американские военные уже были вынуждены перемещать оружие из других регионов, включая Индо-Тихоокеанский регион, чтобы компенсировать дефицит.

Но война в Иране также углубила беспокойство по поводу того, имеют ли США достаточные запасы оружия, чтобы сдержать Пекин или победить Китай в любом будущем конфликте из-за Тайваня. Помимо того, что эти задержки вызвали тревогу по всей Европе, они являются плохой новостью для Украины на фоне опасений относительно поддержки США после четырех лет войны с момента полномасштабного вторжения россии

— говорится в статье.

Указывается, что нагрузка на запасы США уже вредит Украине. Так, неназванный высокопоставленный украинский чиновник заявил, что поставки американского оружия для Киева задерживаются с начала войны с Ираном. В то же время, по словам Президента Украины Владимира Зеленского, задержки с поставками иногда приводят к тому, что пусковые установки Patriot остаются пустыми во время российских ракетных обстрелов.

Напомним

На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что поставки вооружения из Соединенных Штатов продолжаются, а Украина продолжает переговорный процесс с американской стороной.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
MIM-104 Patriot
Тайвань
Литва
Великобритания
Китай
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Эстония
Украина
Иран
Польша