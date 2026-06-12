В рф совершено покушение на бывшего главу "мгб днр" андрея пинчука

В поселке щапово, входящем в троицкий административный округ москвы, совершено покушение на бывшего "министра государственной безопасности днр" андрея пинчука. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".

Детали

Утверждается, что взрыв прогремел в его доме в поселке щапово. Он укрылся за бронированной дверью и выжил. Его семья в этот момент находилась в другом здании.

Дополнительно

пинчук до 2012 года служил в "мгб" непризнанного Приднестровья, затем переехал в москву. Участвовал в аннексии Крыма. В 2014 году стал первым главой "министерства госбезопасности днр". Он пробыл на этой должности год, после чего вернулся в москву. Участвовал в полномасштабном российском вторжении в Украину.

Напомним

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении сотруднику российской военной разведки артему шмулю, который вербовал несовершеннолетних украинских детей для диверсий и терактов в Одессе.