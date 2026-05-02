Иран передал США новое предложение по прекращению войны и ядерной программе — WSJ

Иран передал Вашингтону новое предложение по прекращению войны. Об этом сообщает The Wall Street Journal, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в предложении Тегерана присутствуют "намеки на компромисс в попытке возобновить переговоры о прекращении противостояния, которое дорого обходится его экономике".

Так, по словам источников издания, Тегеран сделал шаг навстречу США, предложив обсудить условия открытия Ормузского пролива одновременно с гарантиями США по прекращению атак и снятию блокады иранских портов. Кроме того, Иран готов обсуждать вопросы своей ядерной программы в обмен на снятие санкций со стороны США.

Однако, по словам людей, знакомых с этим вопросом, стороны остаются далеки друг от друга по существенным вопросам восстановления Ормузского пролива и ядерной программы Ирана, что свидетельствует о том, что переговоры по-прежнему будут напряженными — говорится в статье.

Указывается, что Тегеран дал понять посредникам, что готов сесть за стол переговоров в Пакистане уже в начале следующей недели, если Вашингтон будет открыт для нового предложения.

Напомним

В пятницу Белый дом направил Конгрессу письмо, в котором заявил, что боевые действия с Ираном "прекратились", несмотря на присутствие американских вооруженных сил в регионе.

