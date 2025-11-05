НАТО заверяет в стабильности после сокращения военного присутствия США в Румынии: «Это случается постоянно» – Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что решение Соединенных Штатов сократить численность своих войск в Румынии не представляет угрозы для безопасности Альянса. По его словам, ротация подразделений – обычная практика, которая не повлияет на обороноспособность восточного фланга НАТО, даже несмотря на усиление гибридных атак со стороны России. Об этом говорится в материале Politico, пишет УНН.

Подробности

Это происходит постоянно… пожалуйста, не придавайте этому большого значения. Где бы и когда бы это ни было необходимо, мы всегда можем совместно расширить свою деятельность, в том числе в Румынии – сказал Рютте Politico во время пресс-конференции.

На прошлой неделе Вашингтон объявил о возвращении в США около 700 военнослужащих из пехотной бригады, размещенной на румынской базе Михаила Когэлничану, что на Черном море. После сокращения в стране останется примерно 1000 американских военных.

Президент Румынии Никушор Дан поддержал позицию НАТО, заявив: "В Европе и Румынии американское присутствие мощнее, чем в 2020 году. Так что нет никакого беспокойства, никакого волнения".

На фоне все более частых инцидентов – в частности, нарушений воздушного пространства и сбития российских беспилотников над Польшей и Румынией – Альянс активизирует меры обороны. В частности, речь идет о развертывании дополнительных систем ПВО и авиации в рамках программы "Восточный страж", которая должна компенсировать возможные пробелы после ротации американских войск.

Благодаря этой миссии "Восточный страж" мы можем привлечь больше возможностей, где бы и когда бы это ни было необходимо… также и в Румынии – подчеркнул Рютте.

Он также сообщил, что НАТО проводит масштабные военные учения в Румынии, увеличивая количество участников "с 1500 до более 5000 военнослужащих", чтобы обеспечить быстрое реагирование в случае необходимости.

Подытоживая, Рютте подчеркнул, что гарантии коллективной обороны остаются непоколебимыми.

Мы можем привлечь больше возможностей туда, где это необходимо, но... если на эту страну нападут, то на помощь Румынии придут еще 31 страна. Это делает нас непобедимыми – абсолютно непобедимыми – и именно поэтому я считаю, что никто никогда не попытается этого сделать – отметил Рютте.

