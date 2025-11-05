НАТО заверяет в стабильности после сокращения военного присутствия США в Румынии: «Это случается постоянно» – Рютте

ukenru
20:20 • 2288 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
18:18 • 10761 просмотра
Укрзалізниця временно ограничивает движение поездов в Краматорск и Славянск из-за рисков безопасности
17:06 • 16446 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
15:51 • 17555 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 25918 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 30904 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
5 ноября, 12:20 • 22216 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
5 ноября, 11:19 • 22342 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
5 ноября, 10:32 • 32656 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Эксклюзив
5 ноября, 08:57 • 22794 просмотра
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto5 ноября, 11:10 • 41829 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto5 ноября, 11:38 • 34461 просмотра
Пока фронт горит под Покровском, депутаты Порошенко бронируют курорты и просят Кабмин отпустить их за границу — Валентин Гладких5 ноября, 13:41 • 4646 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19 • 13163 просмотра
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo15:25 • 11320 просмотра
публикации
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 25918 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 30904 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto5 ноября, 11:38 • 34591 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto5 ноября, 11:10 • 41968 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается5 ноября, 10:32 • 32656 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Марк Карни
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Херсон
Германия
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo15:25 • 11404 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19 • 13260 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 32601 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 37285 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 50615 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
2С5 "Гиацинт-С
БМ-21 «Град»

НАТО заверяет в стабильности после сокращения военного присутствия США в Румынии: «Это случается постоянно» – Рютте

Киев • УНН

 • 286 просмотра

Генеральный секретарь НАТО Рютте заявил, что сокращение численности войск США в Румынии не повлияет на безопасность Альянса. Он подчеркнул, что ротация подразделений является обычной практикой, а обороноспособность восточного фланга НАТО остается непоколебимой.

НАТО заверяет в стабильности после сокращения военного присутствия США в Румынии: «Это случается постоянно» – Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что решение Соединенных Штатов сократить численность своих войск в Румынии не представляет угрозы для безопасности Альянса. По его словам, ротация подразделений – обычная практика, которая не повлияет на обороноспособность восточного фланга НАТО, даже несмотря на усиление гибридных атак со стороны России. Об этом говорится в материале Politico, пишет УНН.

Подробности

Это происходит постоянно… пожалуйста, не придавайте этому большого значения. Где бы и когда бы это ни было необходимо, мы всегда можем совместно расширить свою деятельность, в том числе в Румынии 

– сказал Рютте Politico во время пресс-конференции.

На прошлой неделе Вашингтон объявил о возвращении в США около 700 военнослужащих из пехотной бригады, размещенной на румынской базе Михаила Когэлничану, что на Черном море. После сокращения в стране останется примерно 1000 американских военных.

Президент Румынии Никушор Дан поддержал позицию НАТО, заявив: "В Европе и Румынии американское присутствие мощнее, чем в 2020 году. Так что нет никакого беспокойства, никакого волнения".

США могут готовить сокращение войск в Европе до 30% - Politico28.07.25, 09:19 • 4544 просмотра

На фоне все более частых инцидентов – в частности, нарушений воздушного пространства и сбития российских беспилотников над Польшей и Румынией – Альянс активизирует меры обороны. В частности, речь идет о развертывании дополнительных систем ПВО и авиации в рамках программы "Восточный страж", которая должна компенсировать возможные пробелы после ротации американских войск.

Благодаря этой миссии "Восточный страж" мы можем привлечь больше возможностей, где бы и когда бы это ни было необходимо… также и в Румынии 

– подчеркнул Рютте.

Он также сообщил, что НАТО проводит масштабные военные учения в Румынии, увеличивая количество участников "с 1500 до более 5000 военнослужащих", чтобы обеспечить быстрое реагирование в случае необходимости.

США, вероятно, разместили ядерное оружие в Великобритании впервые с 2008 года - Bloomberg28.07.25, 19:52 • 4360 просмотров

Подытоживая, Рютте подчеркнул, что гарантии коллективной обороны остаются непоколебимыми.

Мы можем привлечь больше возможностей туда, где это необходимо, но... если на эту страну нападут, то на помощь Румынии придут еще 31 страна. Это делает нас непобедимыми – абсолютно непобедимыми – и именно поэтому я считаю, что никто никогда не попытается этого сделать 

– отметил Рютте.

НАТО может разместить армейский корпус в Эстонии - СМИ03.08.25, 12:51 • 13074 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Никушор Дан
Марк Рютте
Bloomberg L.P.
НАТО
Вашингтон
Великобритания
Европа
Румыния
Соединённые Штаты
Эстония
Польша