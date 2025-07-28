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США, вероятно, разместили ядерное оружие в Великобритании впервые с 2008 года - Bloomberg

Киев • УНН

 • 740 просмотра

США, вероятно, разместили ядерное оружие в Великобритании впервые с 2008 года, что является сигналом для россии о приверженности безопасности Европы. Это подтверждается полетом военно-транспортного самолета с ядерной базы США на британскую авиабазу Лейкенхит, где продолжаются миллионные инвестиции в модернизацию объектов безопасности.

США, вероятно, разместили ядерное оружие в Великобритании впервые с 2008 года - Bloomberg

США, вероятно, разместили ядерное оружие в Великобритании впервые с 2008 года — это сигнал президенту россии владимиру путину, что Соединенные Штаты остаются приверженными безопасности Европы. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным аналитиков по вопросам обороны и из открытых источников, 16 июля военно-транспортный самолет США с включенным транспондером — то есть с открытыми данными о своей идентификации и местонахождении — вылетел с базы ВВС Киртленд (Альбукерке, Нью-Мексико), где хранится ядерное оружие, на авиабазу в британском городе Лейкенхит.

Этот рейс C-17 выполнялся подразделением ВВС США, специализирующимся на транспортировке ядерного оружия — Prime Nuclear Airlift Force. По словам Уильяма Альберке, старшего научного сотрудника Pacific Forum в Европе, маршрут не пролегал над территорией ни одной другой страны.

США и Великобритания традиционно не комментируют местонахождение или статус своего ядерного оружия.

Однако документы бюджета Минобороны США свидетельствуют, что на авиабазе Лейкенхит уже несколько лет продолжаются миллионные инвестиции в модернизацию объектов безопасности — так называемых "surety" facility, то есть систем защиты ядерного оружия.

Вероятно, доставленными боеприпасами стали новые термоядерные авиабомбы B61-12, что означает первое увеличение количества американского тактического ядерного оружия в Европе со времен Холодной войны

- подчеркивает издание.

"Есть серьезные признаки того, что США вернули ядерное оружие в Великобританию", - отметил Ганс Кристенсен, директор проекта по ядерной информации Федерации американских ученых.

По словам Альберке, то, что транспондер самолета оставили включенным, свидетельствует о желании США показать России: Вашингтон не сокращает свое ядерное присутствие в Европе. В НАТО от комментариев пока воздержались.

Это своего рода аванс в направлении изменения ядерной стратегии НАТО на усиление. Возвращение ядерного оружия США в Британию — это серьезный шаг

- сказал Альберке.

Этот шаг также свидетельствует о намерении США предоставить Европе более гибкие ядерные возможности, что расширяет спектр вариантов для военных, отметил Сидхарт Каушал, старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

Такие боеприпасы, как B61, могут помочь компенсировать значительное преимущество России в нестратегическом ядерном оружии на театре военных действий

- сказал он.

В последние недели президент США Дональд Трамп занял более жесткую позицию в отношении путина: он согласился предоставить Украине дополнительные американские ЗРК Patriot через закупки европейскими странами, а также пригрозил России вторичными санкциями, если та не согласится на прекращение огня в течение 50 дней. В понедельник Трамп заявил, что может сократить этот срок и добавил, что он "разочарован" в путине.

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В прошлом месяце Великобритания объявила о закупке по меньшей мере 12 новых истребителей F-35A американского производства, способных нести B61-12. На этой неделе министерство обороны Великобритании в обновленном политическом заявлении отметило, что "ядерное сдерживание НАТО также основывается на американском ядерном оружии, размещенном в Европе, а также на поддержке союзников в отношении инфраструктуры и возможностей".

Новые самолеты, согласно документу, будут задействованы в выполнении ядерной миссии НАТО.

Это решение фактически восстанавливает ядерную роль Королевских ВВС — впервые с момента вывода британского ядерного авиационного оружия после Холодной войны

- заявило Минобороны Великобритании.

Справка

Авиабомбы B61-12 оснащены боевой частью с регулируемой мощностью — от 0,3 до 50 килотонн, по данным Bulletin of the Atomic Scientists. Их могут нести F-35A, а также другие самолеты ВВС США и НАТО.

Мощность (yield) — это показатель взрывной силы ядерного оружия, измеряемый в эквиваленте к обычным взрывчатым веществам.

Благодаря повышенной точности и регулируемой мощности, B61-12 могут использоваться как против малых военных объектов, так и против населенных пунктов. По словам Кристенсена, вероятная перевозка этого оружия в Великобританию означает, что оно теперь полностью развернуто в Европе — на семи базах в шести странах-членах НАТО.

Издание отмечает, что американское ядерное оружие, даже размещенное на территории других государств, может быть использовано только по прямому приказу президента США.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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