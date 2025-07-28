Трамп заявил, что больше не заинтересован в разговорах с путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не заинтересован в разговорах с российским диктатором владимиром путиным, передает УНН.

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"Я больше не очень заинтересован в разговорах. Мы... такие приятные разговоры, такие уважительные и приятные разговоры. А потом следующей ночью люди погибли от ракет, попавших в их город", - сказал Трамп.

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Трамп заявил, что "очень разочарован" главой кремля владимиром путиным и что может сократить 50-дневный срок для россии по соглашению о прекращении огня в войне РФ против Украины, который он ввел в начале этого месяца.

Трамп также заявил, что россия имеет огромный экономический потенциал, но тратит ресурсы на войну. Он подчеркнул, что страна могла бы процветать, если бы не ее агрессивные действия.