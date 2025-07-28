Трамп заявив, що більше не зацікавлений у розмовах з путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що більше не зацікавлений у розмовах з російським диктатором володимиром путіним, передає УНН.

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"Я більше не дуже зацікавлений у розмовах. Ми... такі приємні розмови, такі шанобливі та приємні розмови. А потім наступної ночі люди загинули від ракет, що влучили в їхнє місто", - сказав Трамп.

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Трамп заявив, що "дуже розчарований" главою кремля володимиром путіним і що може скоротити 50-денний термін для росії щодо угоди про припинення вогню у війні рф проти Україні, який він запровадив на початку цього місяця.

Трамп також заявив, що росія має величезний економічний потенціал, але витрачає ресурси на війну. Він наголосив, що країна могла б процвітати, якби не її агресивні дії.