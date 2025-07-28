Трамп заявив, що більше не зацікавлений у розмовах з путіним
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про втрату інтересу до переговорів з володимиром путіним через загибель людей від ракетних ударів. Він також висловив розчарування та натякнув на можливе скорочення терміну для угоди про припинення вогню.
Президент США Дональд Трамп заявив, що більше не зацікавлений у розмовах з російським диктатором володимиром путіним, передає УНН.
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"Я більше не дуже зацікавлений у розмовах. Ми... такі приємні розмови, такі шанобливі та приємні розмови. А потім наступної ночі люди загинули від ракет, що влучили в їхнє місто", - сказав Трамп.
Доповнення
Трамп заявив, що "дуже розчарований" главою кремля володимиром путіним і що може скоротити 50-денний термін для росії щодо угоди про припинення вогню у війні рф проти Україні, який він запровадив на початку цього місяця.
Трамп також заявив, що росія має величезний економічний потенціал, але витрачає ресурси на війну. Він наголосив, що країна могла б процвітати, якби не її агресивні дії.