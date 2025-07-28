росія могла б бути багатою, але витрачає всі гроші на війну - Трамп

росія має величезний економічний потенціал, але замість процвітання витрачає ресурси на війну та вбивства. Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає УНН.

росія могла б бути такою багатою... Вона могла б процвітати, як практично жодна інша країна. Але вони стримують це, тому що ми не можемо, він хоче укласти з нами торговельні угоди. Він постійно про це говорить. Він хотів цього. І я мав бачення, що буде багато торгівлі з росією. У них є багато цінних речей, якщо говорити про рідкісні землі. У них є практично всі види, які тільки можна мати - сказав Трамп.

Президент США знову наголосив, що росія могла б бути "багатою зараз", проте витрачає всі гроші на війну.

Вони витрачають все на війну і вбивство людей, і для мене це не має сенсу. Я думав, що він захоче швидко закінчити цю справу. Я справді відчував, що це закінчиться, але щоразу, коли я думаю, що це закінчиться, він вбиває людей. Ви знаєте, що люди гинуть наступної ночі, коли ракета влучає в місто, я маю на увазі нещодавній випадок із будинком для літніх людей, але вони влучають і в інші об'єкти, і коли вони влучають, люди гинуть - додав Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже розчарований" главою кремля володимиром путіним і що може скоротити 50-денний термін для росії щодо угоди про припинення вогню у війні рф проти Україні, який він запровадив на початку цього місяця.