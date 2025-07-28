россия могла бы быть богатой, но тратит все деньги на войну - Трамп

россия обладает огромным экономическим потенциалом, но вместо процветания тратит ресурсы на войну и убийства. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает УНН.

россия могла бы быть такой богатой... Она могла бы процветать, как практически ни одна другая страна. Но они сдерживают это, потому что мы не можем, он хочет заключить с нами торговые сделки. Он постоянно об этом говорит. Он хотел этого. И у меня было видение, что будет много торговли с россией. У них есть много ценных вещей, если говорить о редких землях. У них есть практически все виды, которые только можно иметь - сказал Трамп.

Президент США вновь подчеркнул, что россия могла бы быть "богатой сейчас", однако тратит все деньги на войну.

Они тратят все на войну и убийство людей, и для меня это не имеет смысла. Я думал, что он захочет быстро закончить это дело. Я действительно чувствовал, что это закончится, но каждый раз, когда я думаю, что это закончится, он убивает людей. Вы знаете, что люди погибают следующей ночью, когда ракета попадает в город, я имею в виду недавний случай с домом престарелых, но они попадают и в другие объекты, и когда они попадают, люди погибают - добавил Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень разочарован" главой кремля владимиром путиным и что может сократить 50-дневный срок для россии по соглашению о прекращении огня в войне рф против Украины, который он ввел в начале этого месяца.