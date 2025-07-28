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США, ймовірно, розмістили ядерну зброю у Великій Британії вперше з 2008 року - Bloomberg

Київ • УНН

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США, ймовірно, розмістили ядерну зброю у Великій Британії вперше з 2008 року, що є сигналом для росії про відданість безпеці Європи. Це підтверджується польотом військово-транспортного літака з ядерної бази США до британської авіабази Лейкенгіт, де тривають мільйонні інвестиції у модернізацію об’єктів безпеки.

США, ймовірно, розмістили ядерну зброю у Великій Британії вперше з 2008 року - Bloomberg

США, ймовірно, розмістили ядерну зброю у Великій Британії вперше з 2008 року - це сигнал президенту росії володимиру путіну, що Сполучені Штати залишаються відданими безпеці Європи. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними аналітиків з питань оборони та з відкритих джерел, 16 липня військово-транспортний літак США з увімкненим транспондером - тобто з відкритими даними про свою ідентифікацію та місцезнаходження - вилетів із бази ВПС Кіртленд (Альбукерке, Нью-Мексико), де зберігається ядерна зброя, до авіабази в британському місті Лейкенгіт.

Цей рейс C-17 виконувався підрозділом ВПС США, що спеціалізується на транспортуванні ядерної зброї - Prime Nuclear Airlift Force. За словами Вільяма Альберке, старшого наукового співробітника Pacific Forum у Європі, маршрут не пролягав над територією жодної іншої країни.

США та Велика Британія традиційно не коментують місцеперебування чи статус своєї ядерної зброї.

Однак документи бюджету Міноборони США свідчать, що на авіабазі Лейкенгіт вже кілька років тривають мільйонні інвестиції у модернізацію об’єктів безпеки - так званих "surety" facility, тобто систем захисту ядерної зброї.

Ймовірно, доставленими боєприпасами стали нові термоядерні авіабомби B61-12, що означає перше збільшення кількості американської тактичної ядерної зброї в Європі з часів Холодної війни

- підкреслює видання.

"Є серйозні ознаки того, що США повернули ядерну зброю до Великої Британії", - зазначив Ганс Крістенсен, директор проєкту з ядерної інформації Федерації американських науковців.

За словами Альберке, те, що транспондер літака залишили увімкненим, свідчить про бажання США показати Росії: Вашингтон не скорочує свою ядерну присутність у Європі. У НАТО від коментарів наразі утрималися.

Це свого роду аванс у напрямку зміни ядерної стратегії НАТО на посилення. Повернення ядерної зброї США до Британії - це серйозний крок

- сказав Альберке.

Цей крок також свідчить про намір США надати Європі більш гнучкі ядерні можливості, що розширює спектр варіантів для військових, зауважив Сідхарт Каушал, старший науковий співробітник Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI).

Такі боєприпаси, як B61, можуть допомогти компенсувати значну перевагу росії у нестратегічній ядерній зброї на театрі воєнних дій

- сказав він.

Останніми тижнями президент США Дональд Трамп зайняв жорсткішу позицію щодо путіна: він погодився надати Україні додаткові американські ЗРК Patriot через закупівлі європейськими країнами, а також пригрозив росії вторинними санкціями, якщо та не погодиться на припинення вогню впродовж 50 днів. У понеділок Трамп заявив, що може скоротити цей термін і додав, що він "розчарований" у путіні.

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Минулого місяця Велика Британія оголосила про закупівлю щонайменше 12 нових винищувачів F-35A американського виробництва, здатних нести B61-12. Цього тижня міністерство оборони Великої Британії в оновленій політичній заяві зазначило, що "ядерне стримування НАТО також ґрунтується на американській ядерній зброї, розміщеній у Європі, а також на підтримці союзників щодо інфраструктури та спроможностей".

Нові літаки, згідно з документом, будуть залучені до виконання ядерної місії НАТО.

Це рішення фактично відновлює ядерну роль Королівських ВПС - вперше з моменту виведення британської ядерної авіаційної зброї після Холодної війни

- заявило Міноборони Великої Британії.

Довідково

Авіабомби B61-12 оснащені бойовою частиною з регульованою потужністю - від 0,3 до 50 кілотонн, за даними Bulletin of the Atomic Scientists. Їх можуть нести F-35A, а також інші літаки ВПС США і НАТО.

Потужність (yield) — це показник вибухової сили ядерної зброї, що вимірюється в еквіваленті до звичайних вибухових речовин.

Завдяки підвищеній точності та регульованій потужності, B61-12 можуть використовуватись як проти малих військових об’єктів, так і проти населених пунктів. За словами Крістенсена, ймовірне перевезення цієї зброї до Великої Британії означає, що вона тепер повністю розгорнута в Європі — на семи базах у шести країнах-членах НАТО.

Видання зазначає, що американська ядерна зброя, навіть розміщена на території інших держав, може бути використана лише за прямим наказом президента США.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
Ядерна бомба B61
F-35 Lightning II
Bloomberg
НАТО
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Велика Британія
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