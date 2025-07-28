США могут готовить сокращение войск в Европе до 30% - Politico

Сокращение присутствия армии США в Европе может достигать 30%, со ссылкой на официальное лицо НАТО сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

В США готовят глобальный обзор позиции сил, широкую переоценку развертывания войск США по всему миру под руководством Пентагона.

Его цель - переориентировать американские силы в соответствии с изменениями глобальных приоритетов, особенно ростом напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе и давлением по сокращению зарубежных расходов США. Ожидается, что окончательный отчет будет опубликован до сентября.

Для Европы это может означать меньше американских войск на континенте.

По словам Айлин Матле, старшего научного сотрудника по вопросам политики безопасности Немецкого совета по международным отношениям, одним из вероятных результатов глобального обзора сил будет вывод примерно 20 000 американских военнослужащих, которые были отправлены в Европу в 2022 году во времена тогдашнего президента Джо Байдена после полномасштабного вторжения россии в Украину.

Впрочем, один чиновник НАТО рассказал, что "возможное сокращение войск в Европе до 30 процентов, что будет означать более существенное перераспределение".

В Германии размещено значительно больше американских войск, чем в любой другой стране Европы, около 35 000 американских военнослужащих. К ним относятся авиабаза Рамштайн, центральный узел воздушных операций и спутниковой связи США; Графенвер, который, по данным военных, является крупнейшей учебной площадкой армии США за пределами Соединенных Штатов, где, как сообщается, временно находился солдатом сам министр обороны США Пит Хегсет, и ключевой штаб для военнослужащих.

После встречи с главой Пентагона Питом Хегсетом министр обороны Германии Борис Писториус четко дал понять, что Берлин ожидает изменения позиции Америки. "Я начал два года назад отмечать, что в какой-то момент станет понятно, что американцы в конечном итоге будут делать меньше", - сказал Писториус журналистам после их встречи.

Но, как отмечает издание, не хватает четкого понимания того, что на самом деле означает слово "меньше". Немецкие чиновники говорят, что они стремятся быть частью координационных усилий. Но им не было предоставлено никаких твердых обязательств относительно того, что США планируют делать - или когда.

Когда канцлер Германии Фридрих Мерц встретился с президентом США Дональдом Трампом во время своей первой поездки в Вашингтон на посту, вопрос присутствия американских войск был поднят во время выступления для прессы в Овальном кабинете. На вопрос, обсуждается ли сокращение, Трамп ответил: "Я всегда говорил, что Европа должна делать больше, но Германия активизируется. Мы рассмотрим, что имеет смысл в будущем".

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