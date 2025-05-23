США рассматривают вывод тысяч военных из Южной Кореи - WSJ

США рассматривают возможность вывода примерно 4500 американских военных из Южной Кореи, со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

"Администрация Трампа обдумывает вывод тысяч американских войск из Южной Кореи", со ссылкой на представителей обороны, знакомых с обсуждениями, пишет издание, указывая, что этот шаг может вызвать новое беспокойство среди союзников, обеспокоенных обязательствами Белого дома в отношении Азии.

Вариант, разрабатываемый Пентагоном, предусматривает вывод примерно 4500 военных и перемещение их в другие места в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Гуам, сообщили официальные лица и лицо, знакомое с этим вопросом. Двое официальных лиц сообщили, что эта идея готовится к рассмотрению президентом США Дональдом Трампом в рамках неофициального пересмотра политики в отношении Северной Кореи.

Предложение еще не поступило к Трампу, и это одна из нескольких идей, которые обсуждаются высокопоставленными чиновниками, проводящими проверку, сказали двое чиновников.

Отвечая на вопросы об обсуждении сокращения войск, представитель Пентагона сказал, что нет никаких заявлений относительно политики. Представитель Совета национальной безопасности США Пит Нгуен не касался вопроса вывода войск, но сказал, что Трамп предан "полной денуклеаризации" Северной Кореи. Министерство обороны Южной Кореи отказалось от комментариев.

Дополнение

Со времен своего первого срока Трамп рассматривал возможность изменения присутствия США в Южной Корее, где находится около 28 500 военных.

В прошлом месяце верховное командование силами США в Азии, как сообщается, предостерегло от сокращения их численности, заявив, что сокращение поставит под угрозу их способность победить Северную Корею и в других возможных конфликтах против Китая и россии, которые могут возникнуть в Северо-Восточной Азии.

США добавили Южную Корею в список "чувствительных" стран на фоне ядерных вопросов