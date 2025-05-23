США розглядають виведення тисяч військових з Південної Кореї - WSJ

США розглядають можливість виведення приблизно 4500 американських військових з Південної Кореї, з посиланням на джерела повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

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"Адміністрація Трампа обмірковує виведення тисяч американських військ із Південної Кореї", з посиланням на представників оборони, знайомих з обговореннями, пише видання, вказуючи, що цей крок може викликати нове занепокоєння серед союзників, стурбованих зобов’язаннями Білого дому щодо Азії.

Варіант, який розробляє Пентагон, передбачає виведення приблизно 4500 військових і переміщення їх в інші місця в Індо-Тихоокеанському регіоні, включно з Гуамом, повідомили офіційні особи та особа, знайома з цим питанням. Двоє офіційних осіб повідомили, що ця ідея готується до розгляду президентом США Дональдом Трампом у межах неофіційного перегляду політики щодо Північної Кореї.

Пропозиція ще не надійшла до Трампа, і це одна з кількох ідей, які обговорюються високопосадовцями, які проводять перевірку, сказали двоє чиновників.

Відповідаючи на запитання щодо обговорення скорочення військ, речник Пентагону сказав, що немає жодних заяв щодо політики. Речник Ради національної безпеки США Піт Нгуєн не торкався питання виведення військ, але сказав, що Трамп відданий "повній денуклеаризації" Північної Кореї. Міністерство оборони Південної Кореї відмовилося від коментарів.

Доповнення

З часів свого першого терміну Трамп розглядав можливість зміни присутності США в Південній Кореї, де знаходиться близько 28 500 військових.

Минулого місяця верховне командування силами США в Азії, як повідомляється, застерегло від скорочення їх чисельності, заявивши, що скорочення поставить під загрозу їх здатність перемогти Північну Корею та в інших можливих конфліктах проти Китаю та росії, які можуть виникнути в Північно-Східній Азії.

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