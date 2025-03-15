США додали Південну Корею до списку "чутливих" країн на тлі ядерних питань

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
17:29 • 30150 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 46504 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 51155 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 56765 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 68847 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 57140 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 56233 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 120446 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82129 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 226872 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4.2м/с
64%
Популярнi новини

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21621 перегляди

Погіршення погоди: ожеледь, хуртовини та сильний вітер в Україні 10 квітня

9 квітня, 14:45 • 12540 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18469 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 17248 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

17:52 • 18815 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 88946 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 120447 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 226873 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 403791 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 396180 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 11239 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 17271 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18492 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21641 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 75338 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

США додали Південну Корею до списку "чутливих" країн на тлі ядерних питань

Київ • УНН

 • 16518 перегляди

США позначили Південну Корею як "чутливу" країну. Сеул висловив занепокоєння та веде переговори з Вашингтоном.

США додали Південну Корею до списку "чутливих" країн на тлі ядерних питань

Міністерство енергетики США позначило союзника Південну Корею як "чутливу" країну, заявив у п'ятницю прессекретар, після того як президент Південної Кореї на короткий час ввів воєнний стан і на тлі розмов про потенційну розробку Сеулом ядерної зброї, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Адміністрація тодішнього президента США Джо Байдена помістила Південну Корею на найнижчий рівень у списку чутливих та інших позначених країн у січні, незадовго до того, як Байден залишив свою посаду, повідомило Міністерство енергетики у письмовій відповіді на запити Reuters.

Міністерство не пояснило, чому азійська країна була додана до списку, і не вказало, що президент США Дональд Трамп схильний скасувати цей захід. Представник заявив, що Сеул не стикається з новими обмеженнями на двостороннє співробітництво в галузі науки і технологій.

Позначення набуде чинності 15 квітня, повідомляють ЗМІ.

Міністерство закордонних справ Південної Кореї заявило, що уряд серйозно ставиться до цього питання і перебуває в тісному контакті з Вашингтоном.

"Ми будемо активно вести переговори, щоб гарантувати відсутність негативного впливу на енергетичне, наукове і технологічне співробітництво між Південною Кореєю і Сполученими Штатами", - ідеться в заяві міністерства.

До списку вразливих країн Міністерства енергетики США входять Китай, Тайвань, Ізраїль, росія, Іран і Північна Корея, а Тегеран і Пхеньян позначені як "терористичні", згідно з документом 2017 року, опублікованим на сайті міністерства.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль і тодішній міністр оборони Кім Йон Хьон входять до числа посадових осіб, які порушили питання про те, що Сеул буде змушений зайнятися розробкою ядерної зброї на тлі побоювань з приводу збройової програми Пхеньяна і занепокоєння з приводу альянсу зі США.

Юн і Кім були звинувачені в заколоті через шестигодинне оголошення Юном воєнного стану в грудні. Юну було оголошено імпічмент, а його президентські повноваження призупинені, поки суд вирішує, чи відстороняти його від посади.

Південна Корея закликає до спокою напередодні рішення щодо імпічменту Юн Сук Йоля14.03.2025, 06:05 • 16954 перегляди

Юн відмовився від риторики про програму створення ядерної зброї після переговорів з Байденом про угоду 2023 року, відповідно до якої Вашингтон повинен надати Сеулу більше інформації про плани США щодо стримування і реагування на ядерний інцидент у регіоні. У відповідь Сеул підтвердив обіцянку не розробляти власну ядерну бомбу і заявив, що буде дотримуватися Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, який він підписав.

Однак цього виявилося недостатньо, щоб розвіяти сумніви щодо зобов'язань США у сфері оборони, які підживлювали заклики до створення ядерного арсеналу Південної Кореї, пише видання.

Міністр закордонних справ Чо Те Юль заявив минулого місяця, що ядерна зброя не "виключена з порядку денного", хоча говорити про такий план передчасно.

"Враховуючи, що міжнародна ситуація розвивається в непередбачуваних напрямках, це принципова відповідь, яку ми повинні підготувати до всіх можливих сценаріїв", - сказав Чо на парламентських слуханнях.

Виконавчий директор некомерційної організації Arms Control Association Деріл Кімбалл заявив, що у світлі таких "провокаційних" заяв Південна Корея являє собою ризик розповсюдження, і Міністерство енергетики США розсудливо включило країну до свого списку.

"Включення Республіки Корея до списку країн, чутливих до розповсюдження, має виключити будь-яку можливість запиту Південної Кореї на схвалення США збагачення урану і переробки відпрацьованого палива... для виробництва ядерної зброї", - заявив Кімбалл.

Опрацювання цього позначення викликало стурбованість у Сеулі. Чо заявив парламенту у вівторок, що його міністерство не отримувало офіційного повідомлення від адміністрації Байдена і дізналося про можливе позначення тільки з неофіційного наведення.

Країни можуть бути включені до списку Міністерства енергетики США з міркувань національної безпеки, ядерного нерозповсюдження або підтримки тероризму, хоча включення не обов'язково вказує на ворожі відносини зі Сполученими Штатами.

"Наразі немає жодних нових обмежень на двостороннє науково-технічне співробітництво з Республікою Корея, - заявило Міністерство енергетики США. - Міністерство енергетики розраховує на співпрацю з РК для просування наших спільних інтересів".

Хоча позначення не забороняє наукове або технічне співробітництво, візити до перелічених країн і співпраця попередньо проходять внутрішню перевірку, заявило міністерство.

Південна Корея, Японія та США підписали меморандум про співпрацю у безпековій сфері28.07.2024, 10:47 • 27605 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
Юн Сок Йоль
Ізраїль
Reuters
Сеул
Вашингтон
Дональд Трамп
Північна Корея
Тайвань
Південна Корея
Джо Байден
Китай
Сполучені Штати
Іран
Brent
$65.78
Bitcoin
$83,052.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,094.31
Ethereum
$1,671.19