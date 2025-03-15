США додали Південну Корею до списку "чутливих" країн на тлі ядерних питань
Київ • УНН
США позначили Південну Корею як "чутливу" країну. Сеул висловив занепокоєння та веде переговори з Вашингтоном.
Міністерство енергетики США позначило союзника Південну Корею як "чутливу" країну, заявив у п'ятницю прессекретар, після того як президент Південної Кореї на короткий час ввів воєнний стан і на тлі розмов про потенційну розробку Сеулом ядерної зброї, повідомляє Reuters, пише УНН.
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Адміністрація тодішнього президента США Джо Байдена помістила Південну Корею на найнижчий рівень у списку чутливих та інших позначених країн у січні, незадовго до того, як Байден залишив свою посаду, повідомило Міністерство енергетики у письмовій відповіді на запити Reuters.
Міністерство не пояснило, чому азійська країна була додана до списку, і не вказало, що президент США Дональд Трамп схильний скасувати цей захід. Представник заявив, що Сеул не стикається з новими обмеженнями на двостороннє співробітництво в галузі науки і технологій.
Позначення набуде чинності 15 квітня, повідомляють ЗМІ.
Міністерство закордонних справ Південної Кореї заявило, що уряд серйозно ставиться до цього питання і перебуває в тісному контакті з Вашингтоном.
"Ми будемо активно вести переговори, щоб гарантувати відсутність негативного впливу на енергетичне, наукове і технологічне співробітництво між Південною Кореєю і Сполученими Штатами", - ідеться в заяві міністерства.
До списку вразливих країн Міністерства енергетики США входять Китай, Тайвань, Ізраїль, росія, Іран і Північна Корея, а Тегеран і Пхеньян позначені як "терористичні", згідно з документом 2017 року, опублікованим на сайті міністерства.
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль і тодішній міністр оборони Кім Йон Хьон входять до числа посадових осіб, які порушили питання про те, що Сеул буде змушений зайнятися розробкою ядерної зброї на тлі побоювань з приводу збройової програми Пхеньяна і занепокоєння з приводу альянсу зі США.
Юн і Кім були звинувачені в заколоті через шестигодинне оголошення Юном воєнного стану в грудні. Юну було оголошено імпічмент, а його президентські повноваження призупинені, поки суд вирішує, чи відстороняти його від посади.
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Юн відмовився від риторики про програму створення ядерної зброї після переговорів з Байденом про угоду 2023 року, відповідно до якої Вашингтон повинен надати Сеулу більше інформації про плани США щодо стримування і реагування на ядерний інцидент у регіоні. У відповідь Сеул підтвердив обіцянку не розробляти власну ядерну бомбу і заявив, що буде дотримуватися Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, який він підписав.
Однак цього виявилося недостатньо, щоб розвіяти сумніви щодо зобов'язань США у сфері оборони, які підживлювали заклики до створення ядерного арсеналу Південної Кореї, пише видання.
Міністр закордонних справ Чо Те Юль заявив минулого місяця, що ядерна зброя не "виключена з порядку денного", хоча говорити про такий план передчасно.
"Враховуючи, що міжнародна ситуація розвивається в непередбачуваних напрямках, це принципова відповідь, яку ми повинні підготувати до всіх можливих сценаріїв", - сказав Чо на парламентських слуханнях.
Виконавчий директор некомерційної організації Arms Control Association Деріл Кімбалл заявив, що у світлі таких "провокаційних" заяв Південна Корея являє собою ризик розповсюдження, і Міністерство енергетики США розсудливо включило країну до свого списку.
"Включення Республіки Корея до списку країн, чутливих до розповсюдження, має виключити будь-яку можливість запиту Південної Кореї на схвалення США збагачення урану і переробки відпрацьованого палива... для виробництва ядерної зброї", - заявив Кімбалл.
Опрацювання цього позначення викликало стурбованість у Сеулі. Чо заявив парламенту у вівторок, що його міністерство не отримувало офіційного повідомлення від адміністрації Байдена і дізналося про можливе позначення тільки з неофіційного наведення.
Країни можуть бути включені до списку Міністерства енергетики США з міркувань національної безпеки, ядерного нерозповсюдження або підтримки тероризму, хоча включення не обов'язково вказує на ворожі відносини зі Сполученими Штатами.
"Наразі немає жодних нових обмежень на двостороннє науково-технічне співробітництво з Республікою Корея, - заявило Міністерство енергетики США. - Міністерство енергетики розраховує на співпрацю з РК для просування наших спільних інтересів".
Хоча позначення не забороняє наукове або технічне співробітництво, візити до перелічених країн і співпраця попередньо проходять внутрішню перевірку, заявило міністерство.
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