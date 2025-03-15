США добавили Южную Корею в список "чувствительных" стран на фоне ядерных вопросов

Министерство энергетики США обозначило союзника Южную Корею как "чувствительную" страну, заявил в пятницу пресс-секретарь, после того как президент Южной Кореи на короткое время ввел военное положение и на фоне разговоров о потенциальной разработке Сеулом ядерного оружия, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Администрация тогдашнего президента США Джо Байдена поместила Южную Корею на самый низкий уровень в списке чувствительных и других обозначенных стран в январе, незадолго до того, как Байден покинул свой пост, сообщило Министерство энергетики в письменном ответе на запросы Reuters.

Министерство не объяснило, почему азиатская страна была добавлена ​​в список, и не указало, что президент США Дональд Трамп склонен отменить эту меру. Представитель заявил, что Сеул не сталкивается с новыми ограничениями на двустороннее сотрудничество в области науки и технологий.

Обозначение вступит в силу 15 апреля, сообщают СМИ.

Министерство иностранных дел Южной Кореи заявило, что правительство серьезно относится к этому вопросу и находится в тесном контакте с Вашингтоном.

"Мы будем активно вести переговоры, чтобы гарантировать отсутствие негативного влияния на энергетическое, научное и технологическое сотрудничество между Южной Кореей и Соединенными Штатами", - говорится в заявлении министерства.

В список уязвимых стран Министерства энергетики США входят Китай, Тайвань, Израиль, россия, Иран и Северная Корея, а Тегеран и Пхеньян обозначены как "террористические", согласно документу 2017 года, опубликованному на веб-сайте министерства.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и тогдашний министр обороны Ким Ён Хён входят в число должностных лиц, которые подняли вопрос о том, что Сеул будет вынужден заняться разработкой ядерного оружия на фоне опасений по поводу оружейной программы Пхеньяна и беспокойства по поводу альянса с США.

Юн и Ким были обвинены в мятеже из-за шестичасового объявления Юн военного положения в декабре. Юн был подвергнут импичменту, а его президентские полномочия приостановлены, пока суд решает, отстранять ли его от должности.

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Юн отказался от риторики о программе создания ядерного оружия после переговоров с Байденом о соглашении 2023 года, в соответствии с которым Вашингтон должен предоставить Сеулу больше информации о планах США по сдерживанию и реагированию на ядерный инцидент в регионе. В ответ Сеул подтвердил обещание не разрабатывать собственную ядерную бомбу и заявил, что будет соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия, который он подписал.

Однако этого оказалось недостаточно, чтобы развеять сомнения относительно обязательств США в сфере обороны, которые подпитывали призывы к созданию ядерного арсенала Южной Кореи, пишет издание.

Министр иностранных дел Чо Тэ Юль заявил в прошлом месяце, что ядерное оружие не "исключено из повестки дня", хотя говорить о таком плане преждевременно.

"Учитывая, что международная ситуация развивается в непредсказуемых направлениях, это принципиальный ответ, который мы должны подготовить ко всем возможным сценариям", - сказал Чо на парламентских слушаниях.

Исполнительный директор некоммерческой организации Arms Control Association Дэрил Кимбалл заявил, что в свете таких "провокационных" заявлений Южная Корея представляет собой риск распространения, и Министерство энергетики США благоразумно включило страну в свой список.

"Включение Республики Корея в список стран, чувствительных к распространению, должно исключить любую возможность запроса Южной Кореи на одобрение США обогащения урана и переработки отработанного топлива... для производства ядерного оружия", - заявил Кимбалл.

Отработка этого обозначения вызвала обеспокоенность в Сеуле. Чо заявил парламенту во вторник, что его министерство не получало официального сообщения от администрации Байдена и узнало о возможном обозначении только из неофициальной наводки.

Страны могут быть включены в список Министерства энергетики США по соображениям национальной безопасности, ядерного нераспространения или поддержки терроризма, хотя включение не обязательно указывает на враждебные отношения с Соединенными Штатами.

"В настоящее время нет никаких новых ограничений на двустороннее научно-техническое сотрудничество с Республикой Корея, - заявило Министерство энергетики США. - Министерство энергетики рассчитывает на сотрудничество с РК для продвижения наших общих интересов".

Хотя обозначение не запрещает научное или техническое сотрудничество, визиты в перечисленные страны и сотрудничество предварительно проходят внутреннюю проверку, заявило министерство.

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