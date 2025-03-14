Южная Корея призывает к спокойствию в преддверии решения по импичменту Юн Сук Ёля
Киев • УНН
Правительство Южной Кореи призывает граждан к спокойствию в преддверии ожидаемого вердикта Конституционного суда по импичменту президента. Власти мобилизовали значительные силы безопасности в центре Сеула.
Правительство Южной Кореи призывает граждан к спокойствию в преддверии ожидаемого вердикта Конституционного суда по импичменту президента Юн Сук Ёля. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Исполняющий обязанности главы государства Чой Санг Мок в своем обращении подчеркнул важность соблюдения правопорядка и готовности общества принять любое решение судей.
Учитывая повышенное напряжение в стране, власти мобилизовали значительные силы безопасности, особенно в центре Сеула. Возле здания суда введены беспрецедентные меры контроля: создана зона безопасности, запрещены полеты дронов, а по периметру установлена колючая проволока. Полиция заявила, что готова решительно реагировать на любые попытки нарушить общественный порядок, включая применение спецсредств.
Ожидается, что решение суда вызовет массовые акции как сторонников, так и оппонентов президента. Ранее многотысячные собрания уже вызывали беспорядки: в январе протестующие штурмовали здание суда, что заставило власти усилить меры безопасности.
Чой Санг Мок подчеркнул, что на Южную Корею сейчас направлено внимание международного сообщества.
Решение Конституционного суда ожидается в течение нескольких дней, и оно может стать поворотным моментом в современной политической истории страны.
Напомним
Национальная ассамблея Южной Кореи поддержала импичмент президента Юн Сок Ёля из-за неудачного введения военного положения. Решение было принято 204 голосами против 85, с тремя воздержавшимися и восемью недействительными бюллетенями.
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