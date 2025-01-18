Президент Южной Кореи посетил суд после импичмента и ареста

ukenru
Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные
17 января, 18:33 • 111085 просмотра

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

Эксклюзив
Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов
17 января, 17:25 • 107668 просмотра

Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году
17 января, 16:00 • 125339 просмотра

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

Эксклюзив
Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него
17 января, 15:36 • 111562 просмотра

Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него

Эксклюзив
Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп
17 января, 13:14 • 108513 просмотра

Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп

Эксклюзив
Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко
17 января, 11:19 • 112429 просмотра

Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко

Планируется ли повышение тарифа на свет - в Минэнерго ответили
17 января, 10:30 • 106364 просмотра

Планируется ли повышение тарифа на свет - в Минэнерго ответили

Эксклюзив
Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности
17 января, 07:39 • 157296 просмотра

Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности

Эксклюзив
Почему и.о. директора разрушенного Донецкого аэропорта до сих пор получает зарплату: разъяснение от ОГА
17 января, 07:04 • 122025 просмотра

Почему и.о. директора разрушенного Донецкого аэропорта до сих пор получает зарплату: разъяснение от ОГА

Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев
16 января, 18:13 • 159497 просмотра

Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
СБУ разоблачила главного бухгалтера "Укрзализныци", которая передавала секретные данные фсб

СБУ разоблачила главного бухгалтера "Укрзализныци", которая передавала секретные данные фсб

17 января, 22:19 • 45893 просмотра
Масштабная атака дронов: вражеские беспилотники зафиксированы в восьми областях Украины

Масштабная атака дронов: вражеские беспилотники зафиксированы в восьми областях Украины

17 января, 22:47 • 42843 просмотра
Командир добровольческого 48-го ОШБ Ленур Ислямов снят с должности

Командир добровольческого 48-го ОШБ Ленур Ислямов снят с должности

17 января, 23:27 • 37970 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога

03:05 • 77650 просмотра
Всемирный день снеговика, День Винни-Пуха и День святых Анатасия и Кирилла. Что еще отмечается 18 января

Всемирный день снеговика, День Винни-Пуха и День святых Анатасия и Кирилла. Что еще отмечается 18 января

04:30 • 41634 просмотра
публикации
Всемирный день снеговика, День Винни-Пуха и День святых Анатасия и Кирилла. Что еще отмечается 18 января

Всемирный день снеговика, День Винни-Пуха и День святых Анатасия и Кирилла. Что еще отмечается 18 января

04:30 • 41634 просмотра
Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

17 января, 16:00 • 125336 просмотра
Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности

Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности
Эксклюзив

17 января, 07:39 • 157294 просмотра
АРМА и реестр арестованных активов: решат ли новые инструменты старые проблемы?

АРМА и реестр арестованных активов: решат ли новые инструменты старые проблемы?

16 января, 17:54 • 151174 просмотра
Министерство здравоохранения должно пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются уже шестой год

Министерство здравоохранения должно пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются уже шестой год
Эксклюзив

16 января, 16:32 • 192448 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

17 января, 18:33 • 111082 просмотра
Крыса на «Олд Траффорд»: неожиданный гость прервал матч МЮ и «Саутгемптона»

Крыса на «Олд Траффорд»: неожиданный гость прервал матч МЮ и «Саутгемптона»

17 января, 16:14 • 104899 просмотра
Джессика Альба рассталась с мужем после 16 лет брака

Джессика Альба рассталась с мужем после 16 лет брака

17 января, 12:59 • 117015 просмотра
Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

16 января, 18:13 • 159497 просмотра
Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

16 января, 10:18 • 163134 просмотра
Актуальное
Президент Южной Кореи посетил суд после импичмента и ареста

Президент Южной Кореи посетил суд после импичмента и ареста

Киев  •  УНН

 • 7811 просмотра

Read in English

Юн Сук Йоль стал первым действующим президентом Южной Кореи, которого задержали в рамках уголовного расследования. Президенту объявили импичмент из-за неудачного введения военного положения 3 декабря.

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль, которому было объявлено об импичменте, посетил судебное заседание. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По информации, Юн Сук Йоль пытался обжаловать решение следствия о продлении его содержания под стражей по подозрению в организации восстания. В среду он стал первым действующим президентом страны, которого задержали в рамках уголовного расследования, касающегося его решения объявить военное положение 3 декабря.

На заседании в пятницу следователи подали запрос на продление срока содержания под стражей Юна на следующие 20 дней. С самого момента ареста президент не сотрудничает со следователями и отказывается давать показания.

Сейчас он находится в Сеульском центре заключения.

Напомним,

Национальная ассамблея Южной Кореи поддержала импичмент президента Юн Сок Йоля из-за неудачного введения военного положения. Решение было принято 204 голосами против 85, с тремя воздержавшимися и восемью недействительными бюллетенями.

Военное положение, арест и импичмент президента Юна: кульминация событий в Южной Корее16.01.25, 10:29 • 21937 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
seulСеул
yuzhnaya-koreyaЮжная Корея

Обратиться по вопросам размещения рекламы