Президент Южной Кореи посетил суд после импичмента и ареста
Киев • УНН
Юн Сук Йоль стал первым действующим президентом Южной Кореи, которого задержали в рамках уголовного расследования. Президенту объявили импичмент из-за неудачного введения военного положения 3 декабря.
Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль, которому было объявлено об импичменте, посетил судебное заседание. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
По информации, Юн Сук Йоль пытался обжаловать решение следствия о продлении его содержания под стражей по подозрению в организации восстания. В среду он стал первым действующим президентом страны, которого задержали в рамках уголовного расследования, касающегося его решения объявить военное положение 3 декабря.
На заседании в пятницу следователи подали запрос на продление срока содержания под стражей Юна на следующие 20 дней. С самого момента ареста президент не сотрудничает со следователями и отказывается давать показания.
Сейчас он находится в Сеульском центре заключения.
Напомним,
Национальная ассамблея Южной Кореи поддержала импичмент президента Юн Сок Йоля из-за неудачного введения военного положения. Решение было принято 204 голосами против 85, с тремя воздержавшимися и восемью недействительными бюллетенями.
Военное положение, арест и импичмент президента Юна: кульминация событий в Южной Корее16.01.25, 10:29 • 21937 просмотров