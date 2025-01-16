Военное положение, арест и импичмент президента Юна: кульминация событий в Южной Корее

Южная Корея оспаривает конституционность «чрезвычайного военного положения», поскольку начинается процесс импичмента Юна. Тем временем задержанный президент Южной Кореи Юн Сук Ёл не будет участвовать в дальнейших допросах в четверг.

Передает УНН со ссылкой на Globo и France4.

Детали

В четверг, на следующий день после драматического ареста из-за неудачного объявления военного положения, президент Южной Кореи Юн Сок Ёл, которому был объявлен импичмент, снова столкнулся с допросом, но его адвокаты заявили, что он не будет в нем участвовать.

Контекст

Южнокорейское агентство по расследованию преступлений против высокопоставленных государственных служащих объявило, что выполнило ордер на арест президента Юн Сок Ёля, который скрылся в резиденции президента в Ханнамдоне, Сеул, в 10:33 утра 15 января по подозрению в государственной измене.

Хаос, который начался после объявления президентом Юном чрезвычайного военного положения 3 декабря прошлого года, вероятно, будет развиваться по двум основным направлениям. Речь идет о расследовании в отношении Юна по обвинению в государственной измене и слушания по импичменту в Конституционном суде. Вероятно, Юна признают виновным в государственной измене. Общественное мнение против Юна также ухудшилось в результате его ареста, что повышает вероятность того, что Конституционный суд объявит ему импичмент.

Сразу после ареста Юна офис президента Южной Кореи обнародовал его заявление, которое длилось менее трех минут. Юн назвал процедуры ареста «незаконными» и настаивал на том, что его арестовали «не согласно незаконным процедурам, а чтобы избежать досадного кровопролития».

По данным южнокорейских СМИ, допрос продолжался до 21:00, но Юн отказался давать показания. Позже Юн был переведен в Сеульскую колонию.

Следователи из Управления по расследованию коррупции (CIO) должны были продолжить допрос Юна в четверг в 14:00 по местному времени (05:00 по Гринвичу), но его адвокат сообщил, что не может этого сделать по состоянию здоровья, сообщило информационное агентство Yonhap.

«Президент Юн чувствует себя плохо, и вчера он полностью объяснил свою позицию, поэтому больше не о чем его допрашивать», - сказал Юн Каб Кэун Yonhap, имея в виду его решение в среду не отвечать на вопросы.

До утра 17 числа ведомство решит, требовать ли от суда ордер на арест, который позволит продлить задержание.

Бывший высокопоставленный чиновник Южной Кореи сказал: «Юн несет ответственность за причинение хаоса 15 числа». Бывший высокопоставленный чиновник 15 числа прокомментировал ситуацию в резиденции президента: «Это было точно так же, как в ЧП в ночь на 3 декабря прошлого года, когда было объявлено военное (чрезвычайное военное положение)».

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Бывший чиновник отметил, что причина, по которой Юн так не хочет быть арестованным, заключалась в том, что «он серьезно верил, что сможет вернуться на пост президента после прохождения слушаний в Конституционном суде».

Если его арестуют и расследование обвинений в государственной измене продвинется, общественная оппозиция Юну усилится. Это также повлияет на рассмотрение Конституционного суда, что потенциально приведет к увольнению Юна с должности президента.

С другой стороны, арест Юна 15 числа увеличил вероятность того, что ему будет объявлен импичмент на предстоящих слушаниях Конституционного суда.

Ким Чен Ин, ветеран южнокорейской политики и член Национальной ассамблеи в течение пяти сроков, также считает, что администрация Юна уже «закончена» политически еще до того, как она даже прошла юридическую проверку.

Справка

Президент Юн шокировал нацию поздно вечером 3 декабря, когда он объявил военное положение, утверждая, что ему необходимо защитить Южную Корею «от угроз, которые представляют коммунистические силы Северной Кореи, и устранить антигосударственные элементы».

Он развернул войска к парламенту, но законодатели бросили им вызов и проголосовали против этого шага. Юн отменил военное положение только через шесть часов, а позже парламент объявил импичмент.

Затем 64-летний отстраненный лидер в течение недель пытался избежать ареста, оставаясь в своем жилом комплексе под защитой лояльных сотрудников Службы безопасности президента (PSS).

В среду после ареста он оставался непокорным, опубликовав в Facebook то, что, по его словам, было его записями из резиденции, повторяя недоказанные заявления о фальсификации выборов.

Вскоре после того, как Юна доставили в конвой в офис CIO, следователи начали допрашивать Юна, но позже они сказали, что он воспользовался «своим правом хранить молчание».

Его сторонники также отказались принять арест.

Напомним,

В Южной Корее следователи арестовали временно отстраненного президента Юн Сок Ёля в его резиденции в Сеуле. Арест связан с введением военного положения в декабре и последующим сокрытием от следствия.

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