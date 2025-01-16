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Воєнний стан, арешт та імпічмент президента Юна: кульмінація подій у Південній Кореї

Воєнний стан, арешт та імпічмент президента Юна: кульмінація подій у Південній Кореї

Київ • УНН

 • 22738 перегляди

Президента Юн Сок Йоля заарештовано за підозрою в державній зраді після невдалої спроби введення воєнного стану. Він відмовляється від допитів та може втратити посаду через імпічмент.

Південна Корея оскаржує конституційність "надзвичайного воєнного стану", оскільки розпочинається процес імпічменту Юна. Тим часом затриманий президент Південної Кореї Юн Сук Йол не братиме участі в подальших допитах у четвер.

Передає УНН із посиланням на Globo та France4.

Деталі

У четвер, на наступний день після драматичного арешту через невдале оголошення воєнного стану, президент Південної Кореї Юн Сок Йол, якому було оголошено імпічмент, знову зіткнувся з допитом, але його адвокати заявили, що він не братиме в ньому участі.

Південнокорейське агентство з розслідування злочинів проти високопоставлених державних службовців оголосило, що виконало ордер на арешт президента Юн Сок Йоля, який сховався в резиденції президента в Ханнамдоні, Сеул, о 10:33 ранку 15 січня за підозрою в державній зраді.

Хаос, який почався після оголошення президентом Юном надзвичайного воєнного стану 3 грудня минулого року, ймовірно, розвиватиметься за двома основними напрямками. Йдеться про розслідування щодо Юна за звинуваченням у державній зраді та слухання щодо імпічменту в Конституційному суді. Ймовірно, Юна визнають винним у державній зраді. Громадська думка проти Юна також погіршилася в результаті його арешту, що підвищує ймовірність того, що Конституційний суд оголосить йому імпічмент.

Одразу після арешту Юна офіс президента Південної Кореї оприлюднив його заяву, яка тривала менше трьох хвилин. Юн назвав процедури арешту "незаконними" і наполягав на тому, що його заарештували "не згідно з незаконними процедурами, а щоб уникнути прикрого кровопролиття".

За даними південнокорейських ЗМІ, допит тривав до 21:00, але Юн відмовився давати свідчення. Пізніше Юн був переведений до Сеульської колонії.

Слідчі з Управління з розслідування корупції (CIO) повинні були продовжити допит Юна в четвер о 14:00 за місцевим часом (05:00 за Гринвічем), але його адвокат повідомив, що не може цього зробити за станом здоров'я, повідомило інформаційне агентство Yonhap.

"Президент Юн почувається погано, і вчора він повністю пояснив свою позицію, тому більше нема про що його допитувати", — сказав Юн Каб Кеун Yonhap, маючи на увазі його рішення в середу не відповідати на запитання.

До ранку 17 числа відомство вирішить, чи вимагати від суду ордер на арешт, який дозволить продовжити затримання.

Колишній високопоставлений урядовець Південної Кореї сказав: "Юн несе відповідальність за спричинення хаосу 15 числа". Колишній високопосадовець 15 числа прокоментував ситуацію в резиденції президента: "Це було точно так само, як у НС у ніч на 3 грудня минулого року, коли було оголошено воєнний (надзвичайний воєнний стан)". 

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Колишній чиновник зазначив, що причина, через яку Юн так не хоче бути арештованим, полягала в тому, що "він серйозно вірив, що зможе повернутися на посаду президента після проходження слухань у Конституційному суді".

Якщо його заарештують і розслідування звинувачень у державній зраді просунеться, громадська опозиція Юну посилиться. Це також вплине на розгляд Конституційного суду, що потенційно призведе до звільнення Юна з посади президента.

З іншого боку, арешт Юна 15 числа збільшив ймовірність того, що йому буде оголошено імпічмент на майбутніх слуханнях Конституційного суду.

Кім Чен Ін, ветеран південнокорейської політики та член Національної асамблеї протягом п’яти термінів, також вважає, що адміністрація Юна вже "закінчена" політично ще до того, як вона навіть пройшла юридичну перевірку.

Довідка

Президент Юн шокував націю пізно ввечері 3 грудня, коли він оголосив воєнний стан, стверджуючи, що йому необхідно захистити Південну Корею "від загроз, які представляють комуністичні сили Північної Кореї, і усунути антидержавні елементи".

Він розгорнув війська до парламенту, але законодавці кинули їм виклик і проголосували проти цього кроку. Юн скасував воєнний стан лише через шість годин, а пізніше парламент оголосив імпічмент.

Потім 64-річний відсторонений лідер протягом тижнів намагався уникнути арешту, залишаючись у своєму житловому комплексі під захистом лояльних співробітників Служби безпеки президента (PSS).

У середу після арешту він залишався непокірним, опублікувавши у Facebook те, що, за його словами, було його записами з резиденції, повторюючи недоведені заяви про фальсифікації виборів.

Невдовзі після того, як Юна доставили в конвой до офісу CIO, слідчі почали допитувати Юна, але пізніше вони сказали, що він скористався "своїм правом зберігати мовчання".

Його прихильники також відмовилися прийняти арешт.

Нагадаємо

У Південній Кореї слідчі заарештували тимчасово відстороненого президента Юн Сок Йоля у його резиденції в Сеулі. Арешт пов'язаний із запровадженням воєнного стану в грудні та подальшим переховуванням від слідства.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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