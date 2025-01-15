У Південній Кореї заарештували президента Юн Сок Йоля

Слідчі Південної Кореї заарештували тимчасово відстороненого президента Юн Сок Йоля вперше в історії. Про це повідомляє Yonhap, пише УНН.

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Як пише видання, слідчі затримали Юна, якому було оголошено імпічмент, у його резиденції в середу. Після, його повезли на допит у зв'язку з короткочасним воєнним станом у країні, який він ввів у грудні.

За даними управління з розслідування корупції серед високопосадовців, ордер на затримання відстороненого президента було виконано вранці о 10:33. Для арешту, зокрема, використовували драбини, щоб залізти у вікна резиденції.

Пряма трансляція показала, як колона автомобілів, яка, імовірно, везе Юна, виїжджає з президентської резиденції в центрі Сеула і прямує до офісу CIO в Квачхоні, на південь від Сеула, - пише видання.

До цього, політик тижнями переховувався в резиденції, не виходив на вулицю і не з'являвся на допити. Крім того, служба безпеки президента і військові блокували входи в резиденцію, як цього разу, так і в попередні рази, щоб не допустити арешту.

Нагадаємо

4 грудня Юн Сок Йоль запровадив воєнний стан, звинувативши опозицію в антидержавній діяльності. Рішення прийняте після того, як Демократична партія ініціювала скорочення бюджету та імпічмент держаудитору.

Опозиційні партії Південної Кореї ініціювали імпічмент президента Юн Сок Йоля через запровадження воєнного стану.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль не з'явився на перше офіційне засідання Конституційного суду, де мало бути розглянуто його імпічмент.