В Южной Корее арестовали президента Юн Сок Ёля

Следователи Южной Кореи арестовали временно отстраненного президента Юн Сок Йоля впервые в истории. Об этом сообщает Yonhap, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, следователи задержали Юна, которому был объявлен импичмент, в его резиденции в среду. После, его повезли на допрос в связи с кратковременным военным положением в стране, которое он ввел в декабре.

По данным управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников, ордер на задержание отстраненного президента был выполнен утром в 10:33. Для ареста, в частности, использовали лестницы, чтобы залезть в окна резиденции.

Прямая трансляция показала, как колонна автомобилей, которая, предположительно, везет Юна, выезжает из президентской резиденции в центре Сеула и направляется к офису CIO в Квачхоне, к югу от Сеула,