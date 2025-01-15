В Южной Корее арестовали президента Юн Сок Ёля
Киев • УНН
Следователи арестовали временно отстраненного президента Юн Сок Йоля в его резиденции в Сеуле. Арест связан с введением военного положения в декабре и последующим сокрытием от следствия.
Следователи Южной Кореи арестовали временно отстраненного президента Юн Сок Йоля впервые в истории. Об этом сообщает Yonhap, пишет УНН.
Детали
Как пишет издание, следователи задержали Юна, которому был объявлен импичмент, в его резиденции в среду. После, его повезли на допрос в связи с кратковременным военным положением в стране, которое он ввел в декабре.
По данным управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников, ордер на задержание отстраненного президента был выполнен утром в 10:33. Для ареста, в частности, использовали лестницы, чтобы залезть в окна резиденции.
Прямая трансляция показала, как колонна автомобилей, которая, предположительно, везет Юна, выезжает из президентской резиденции в центре Сеула и направляется к офису CIO в Квачхоне, к югу от Сеула,
До этого, политик неделями скрывался в резиденции, не выходил на улицу и не являлся на допросы. Кроме того, служба безопасности президента и военные блокировали входы в резиденцию, как в этот раз, так и в предыдущие разы, чтобы не допустить ареста.
Напомним
4 декабря Юн Сок Ёль ввёл военное положение, обвинив оппозицию в антигосударственной деятельности. Решение принято после того, как Демократическая партия инициировала сокращение бюджета и импичмент госаудитору.
Оппозиционные партии Южной Кореи инициировали импичмент президента Юн Сок Ёля из-за введения военного положения.
Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль не явился на первое официальное заседание Конституционного суда, где должен был быть рассмотрен его импичмент.