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В Южной Корее арестовали президента Юн Сок Ёля

В Южной Корее арестовали президента Юн Сок Ёля

Киев  •  УНН

 • 5928 просмотра

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Следователи арестовали временно отстраненного президента Юн Сок Йоля в его резиденции в Сеуле. Арест связан с введением военного положения в декабре и последующим сокрытием от следствия.

Следователи Южной Кореи арестовали временно отстраненного президента Юн Сок Йоля впервые в истории. Об этом сообщает Yonhap, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, следователи задержали Юна, которому был объявлен импичмент, в его резиденции в среду. После, его повезли на допрос в связи с кратковременным военным положением в стране, которое он ввел в декабре.

По данным управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников, ордер на задержание отстраненного президента был выполнен утром в 10:33. Для ареста, в частности, использовали лестницы, чтобы залезть в окна резиденции.

Прямая трансляция показала, как колонна автомобилей, которая, предположительно, везет Юна, выезжает из президентской резиденции в центре Сеула и направляется к офису CIO в Квачхоне, к югу от Сеула,

- пишет издание.
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До этого, политик неделями скрывался в резиденции, не выходил на улицу и не являлся на допросы. Кроме того, служба безопасности президента и военные блокировали входы в резиденцию, как в этот раз, так и в предыдущие разы, чтобы не допустить ареста.

Напомним

4 декабря Юн Сок Ёль ввёл военное положение, обвинив оппозицию в антигосударственной деятельности. Решение принято после того, как Демократическая партия инициировала сокращение бюджета и импичмент госаудитору.

Оппозиционные партии Южной Кореи инициировали импичмент президента Юн Сок Ёля из-за введения военного положения.

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль не явился на первое официальное заседание Конституционного суда, где должен был быть рассмотрен его импичмент.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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