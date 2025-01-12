Президент Південної Кореї пропустить засідання щодо свого імпічменту

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль не з'явиться на перше офіційне засідання Конституційного суду, де буде розглянуто його імпічмент. Про це повідомляє Yonhap, передає УНН.

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За словами представників захисту, рішення ухвалено з огляду на загрози безпеці.

Слухання, заплановане на вівторок, має вирішити, чи залишиться Юн на посаді, чи буде звільнений у зв’язку з процедурою імпічменту.

Тим часом Управління з розслідування корупції для високопосадовців готується до повторної спроби арешту президента в іншій справі. Це стосується його спроби ввести воєнний стан у грудні, що раніше викликало значний політичний резонанс у країні.

Ситуація довкола президента продовжує залишатися напруженою, а подальший розвиток подій залежатиме від рішень суду та дій слідчих органів.