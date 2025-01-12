Президент Южной Кореи пропустит заседание по своему импичменту

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль не появится на первое официальное заседание Конституционного суда, где будет рассмотрен его импичмент. Об этом сообщает Yonhap, передает УНН.

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По словам представителей защиты, решение принято, учитывая угрозы безопасности.

Слушание, запланированное на вторник, должно решить, останется ли Юн в должности или будет уволен в связи с процедурой импичмента.

Тем временем Управление по расследованию коррупции для высокопоставленных чиновников готовится к повторной попытке ареста президента по другому делу. Это касается его попытки ввести военное положение в декабре, что ранее вызвало значительный политический резонанс в стране.

Ситуация вокруг президента продолжает оставаться напряженной, а дальнейшее развитие событий будет зависеть от решений суда и действий следственных органов.