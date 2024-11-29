Южная Корея предоставила Украине первую бюджетную помощь: куда пойдут 100 млн долларов

Украина получила 100 млн долларов бюджетной помощи от Южной Кореи для поддержки социальной сферы. Об этом сообщил в пятницу премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, пишет УНН.

Украина получила 100 млн долларов от Республики Корея. Это первая бюджетная помощь от наших корейских партнеров, которая будет направлена на поддержку социальной сферы - сообщил Премьер.

В этом году, по его словам, между правительствами двух стран было подписано соглашение, которое позволит привлечь до 2,1 млрд долларов.

"Благодарен Республике Корея за поддержку Украины в условиях полномасштабной войны", - указал Шмыгаль.

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