Южная Корея предоставила Украине первую бюджетную помощь: куда пойдут 100 млн долларов
Киев • УНН
Украина получила 100 млн долларов бюджетной помощи от Республики Корея для поддержки социальной сферы. Между странами подписано соглашение о возможности привлечения до 2,1 млрд долларов.
Украина получила 100 млн долларов бюджетной помощи от Южной Кореи для поддержки социальной сферы. Об этом сообщил в пятницу премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, пишет УНН.
Украина получила 100 млн долларов от Республики Корея. Это первая бюджетная помощь от наших корейских партнеров, которая будет направлена на поддержку социальной сферы
В этом году, по его словам, между правительствами двух стран было подписано соглашение, которое позволит привлечь до 2,1 млрд долларов.
"Благодарен Республике Корея за поддержку Украины в условиях полномасштабной войны", - указал Шмыгаль.
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