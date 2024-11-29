Южная Корея предоставила Украине первую бюджетную помощь: куда пойдут 100 млн долларов

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В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог
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В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог

Zelenskyy signed a law on raising taxes
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Zelenskyy signed a law on raising taxes

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Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии
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Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии

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АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"
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АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев
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Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев

путин снова пригрозил применить новую ракетную систему "Орешник": что сказал
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путин снова пригрозил применить новую ракетную систему "Орешник": что сказал

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Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт
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Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт

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Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Южная Корея предоставила Украине первую бюджетную помощь: куда пойдут 100 млн долларов

Южная Корея предоставила Украине первую бюджетную помощь: куда пойдут 100 млн долларов

Киев  •  УНН

 • 4112 просмотра

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Украина получила 100 млн долларов бюджетной помощи от Республики Корея для поддержки социальной сферы. Между странами подписано соглашение о возможности привлечения до 2,1 млрд долларов.

Украина получила 100 млн долларов бюджетной помощи от Южной Кореи для поддержки социальной сферы. Об этом сообщил в пятницу премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, пишет УНН.

Украина получила 100 млн долларов от Республики Корея. Это первая бюджетная помощь от наших корейских партнеров, которая будет направлена на поддержку социальной сферы

- сообщил Премьер.

В этом году, по его словам, между правительствами двух стран было подписано соглашение, которое позволит привлечь до 2,1 млрд долларов.

"Благодарен Республике Корея за поддержку Украины в условиях полномасштабной войны", - указал Шмыгаль. 

Южная Корея не продаст Украине ЗРК Cheongung: что помешало28 нояб. 2024, 11:15 • 30638 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономикаполитика
yuzhnaya-koreyaЮжная Корея
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль